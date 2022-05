원광대병원 김연동 교수, 대한통증학회 우수포스터상 수상

원광대 마취통증의학과 김연동 교수 원광대 마취통증의학과 김연동 교수가 제72차 대한통증학회 국제학술대회에서 목통증의 진단과 치료에 관련된 연구로 우수포스터상을 수상했다. 김 교수는 목 부위 통증을 일으키는 척추 후관절에 대한 정밀 주사 치료를 분석한 ‘Fluoroscopic Findings of Extra-Cervical Facet Joint Flow and its Incidence on Cervical Facet Joint Arthrograms’란 제목의 연구 논문 발표으로 임상부문 우수 포스터에 선정됐다. 김 교수는 이번 연구에서 영상유도 주사를 통해 목 디스크와 유사한 증상을 보이는 후관절 증후군의 효과적인 치료와 동시에 영상 분석을 통해 진단이 가능하며 고난이도 주사 치료임에도 불구하고 통증 전문 의료진에 의해 정밀하고 안전하게 시행한다면 불필요한 척추 수술 보완할 수 있는 효과적인 좋은 치료법이 될 수 있다고 주장했다. 특히 이번 연구는 통증에 대한 해부학적 구조물에 대한 고찰과 이해를 돕기 위해 해부학교실 원형선 교수와 함께 원광의대 제생의세 임상해부연구소에서 공동으로 연구한 성과물로 통증 연구 분야에서는 보기 드문 기초의학과의 협업으로 학회에서 더욱 주목 받았다. 전북의대를 졸업, 일본 쥰텐도 대학 통증의학과, NTT 관동체신병원 통증클리닉에서 연수한 김 교수는 현재 원광대병원 마취통증의학과 통증치료 교수로 국제 중재적 통증치료 전문의(FIPP), 대한통증학회 교육이사, 초음파 연구위원장 및 미국 통증학회, 일본 통증의사회 정회원으로 활동하고 있다. 한편,대한통증학회는 현재 5000여 명의 회원을 보유하고 있는 국내 최대 통증치료 전문학회이다.

원광대 마취통증의학과 김연동 교수

원광대 마취통증의학과 김연동 교수가 제72차 대한통증학회 국제학술대회에서 목통증의 진단과 치료에 관련된 연구로 우수포스터상을 수상했다.

김 교수는 목 부위 통증을 일으키는 척추 후관절에 대한 정밀 주사 치료를 분석한 ‘Fluoroscopic Findings of Extra-Cervical Facet Joint Flow and its Incidence on Cervical Facet Joint Arthrograms’란 제목의 연구 논문 발표으로 임상부문 우수 포스터에 선정됐다.

김 교수는 이번 연구에서 영상유도 주사를 통해 목 디스크와 유사한 증상을 보이는 후관절 증후군의 효과적인 치료와 동시에 영상 분석을 통해 진단이 가능하며 고난이도 주사 치료임에도 불구하고 통증 전문 의료진에 의해 정밀하고 안전하게 시행한다면 불필요한 척추 수술 보완할 수 있는 효과적인 좋은 치료법이 될 수 있다고 주장했다.

특히 이번 연구는 통증에 대한 해부학적 구조물에 대한 고찰과 이해를 돕기 위해 해부학교실 원형선 교수와 함께 원광의대 제생의세 임상해부연구소에서 공동으로 연구한 성과물로 통증 연구 분야에서는 보기 드문 기초의학과의 협업으로 학회에서 더욱 주목 받았다.

전북의대를 졸업, 일본 쥰텐도 대학 통증의학과, NTT 관동체신병원 통증클리닉에서 연수한 김 교수는 현재 원광대병원 마취통증의학과 통증치료 교수로 국제 중재적 통증치료 전문의(FIPP), 대한통증학회 교육이사, 초음파 연구위원장 및 미국 통증학회, 일본 통증의사회 정회원으로 활동하고 있다.

한편,대한통증학회는 현재 5000여 명의 회원을 보유하고 있는 국내 최대 통증치료 전문학회이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지