서정민갑 대중음악 의견가/김문경 기자

"음악 작품들을 들으면서 우리는 사람들의 생생한 삶을 느낄 수 있습니다."

노래로 만나는 다른 삶을 전하는 서정민갑 대중음악 의견가의 말이다.

전북일보와 전북환경운동연합이 공동 주최한 '2025 초록시민강좌-자연이 내게로 왔다'의 두 번째 강의가 지난 23일 오후 7시 전주중부비전센터 2층 글로리아홀에서 열렸다.

이번 강의에서 서정민갑 의견가는 '치유와 싸움, 그 사이의 예술'을 주제로 다양한 음악을 들으며 시민들과 함께 의견을 나누는 시간을 가졌다.

이날 서정민갑 의견가는 가수 삼산의 '모르겠어'라는 노래를 듣고 "음악은 음악을 만드는 사람의 감정과 생각뿐만 아니라 취향과 라이프스타일, 사상, 정체성까지 전달한다"며 "음악을 들으면 우리가 알지 못했던 수많은 사람의 삶과 생각과 감정들을 알게 된다"고 말했다.

이어 "음악도 우리의 생각 등을 만드는 데 있어 중요한 역할을 한다"며 "좋은 작품들을 만나면 내가 생각하지 못했고 발견하지 못했던 것들을 발견하게 된다"고 덧붙였다.

또 노래를 들으면서 노동자와 여성, 농민, 철거민, 성소수자 등 다양한 삶에 관련한 이야기를 나눴다.

서정민갑 의견가는 "이런 노래들이 나오기 전까지는 수많은 사람이 공장에서 일을 하고 있는데도 작품으로 잘 만들어지지 않았다"며 "이런 노래를 만드신 분들은 단순히 노동자의 삶을 보여주기 위해서만이 아니라 무엇이 예술인가, 예술이 어디에 있어야 하는가라는 것들을 보여주기 위해 작업을 하지 않았을까 싶다"고 강조했다.

이렇듯 그는 음악이 우리 시대와 사회를 반영하고 있다고 설명했다. 서정민갑 의견가는 노동자, 이주민 등 우리 사회의 시민들을 다룬 노래들을 들으며 "기록을 하게 되면 남게 되고, 그걸 보게 되고, 우리가 또 계속 생각하게 된다"며 "다른 사람을 끊임없이 만나게 해주는 노래들이 있다"고 말했다.

그러면서 "이렇게 다른 사람들을 만나는 경험을 계속할 필요가 있다는 생각이 든다"며 "최근 잘 모르는 경우에도 선을 긋고 단정해 버리는 경우가 많은데, 다른 삶을 계속 만나야만 서로를 이해하고 존중할 수 있다"고 덧붙였다.

