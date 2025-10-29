[세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물'] 교남수록

(윗줄 왼쪽부터)교남수록 표지, 1894년 8월 병방신태휴행군하기, 1894년 9월 병방박항래 영관최처규행군하기. (아랫줄 왼쪽부터)1894년 10월 초관 장교혁 김천유진하기, 1894년 11월 초관이완근 지례유진하기, 1894년 12월 초관 김태인 행군하기. /서울대 규장각한국학연구원 제공

1894년 8월부터 12월까지 경상감영에서 전라도와 충청도에 인접한 군현으로 9차에 걸친 남영병 파견 경비를 기록한 문서가 『교남수록(嶠南隨錄)』이다. 교남은 새재의 남쪽인 영남을 의미하고, 수록은 어떠한 일을 기록했다는 말이다. 경비를 사용한 구체적인 기록을 통해 갑오년의 경상도 실상이 생생히 나타난다.

△갑오년 여름 영남지역의 격동 사태

경상도의 동학농민군은 전라도와 충청도의 재봉기 이전에 봉기해서 민보군과 일본군을 상대로 치열한 전투를 벌였다. 이 봉기 목적은 경상도에 있는 일본군을 공격하는 것이었다. 부산에서 서울까지 요지마다 일본군이 병참부를 세우고 군용전신소를 연결했다. 북부에는 대구 – 선산 해평 – 상주 낙동 – 함창 태봉 – 문경으로 이어졌다. 이 노선을 따라 속속 일본군 제5사단 병력이 북상했다. 노즈 미치츠라(野津道貫) 사단장도 7월 23일부터 28일까지 기마병의 호위를 받으며 대구에서 문경으로 올라갔다.

이해 여름 서울 도성은 격동했다. 일본군이 6월 21일 새벽에 사대문을 막고 경복궁을 기습 점령해서 고종이 인질로 된 것이다. 그 직후 일본군 해군과 육군이 아산만과 충청도 성환에서 청국군을 공격하여 청일전쟁이 벌어졌다.

그 와중에 개화파정권은 체제를 바꾸는 개혁안을 잇달아 공포했다. 7월 하순에 개국 기원 사용과 반상 차별의 폐지, 그리고 조혼 금지와 공사노비 폐지 등도 전해졌다. 판서를 대신으로 부르는 등 정부 체제의 전격 혁신도 결정되었다. 국난 사태가 흉흉한 소문과 함께 전국에 전파되었다.

전국에서 동학 조직은 의병 봉기를 준비했다. 가장 먼저 항일투쟁을 시작한 지역이 경상도 북서부 일대였다. 동학농민군의 목표는 일본군 군용전신소였다. 전신주를 쓰러뜨리고 전선을 절단하자 히로시마대본영이 두 방면에서 반격에 나섰다. 일본군을 경상도로 보내서 직접 진압하는 것과 조선 정부에 강요해서 진압군을 파견시키는 것이었다. 그래서 경상감영에서 남영병을 보낸 것이다.

△경상감영의 남영군 파견

갑오년 당시 지방군 중 청주의 진남영과 전주의 무남영, 그리고 춘천의 진어영이 진압군을 보냈지만 출진 장졸의 수와 행군 일정 등을 전해주는 기록은 『교남수록』이 유일하다. 이 기록에 나타난 남영병의 9차례 출진 인원과 기간, 그리고 행군지와 주둔지는 다음과 같다.

병방 신태휴와 병정 200명의 예천 파견 시기가 8월 28일인 것이 주목된다. 전라도와 충청도에서 재봉기를 결정하기 이전에 경상도에서 동학농민군이 봉기한 것이다. 행군한 지역은 상주목과 용궁현, 그리고 예천군이었다. 이 일대에서 일어난 커다란 사건 때문에 남영병이 파견된 것이다. 그 사건은 8월 28일 동학농민군 수천 명이 예천 읍내를 공격해서 벌어진 공방전이었고, 또 태봉병참부의 일본군 대위가 정탐을 나왔다가 산양 집결지에서 피살된 것이었다.

9월 하순에는 더 큰 사건이 벌어졌다. 동학 교단의 기포령에 따라 상주성과 선산성이 동학농민군에게 점거되었다. 그래서 다시 병방 박항래가 이끈 남영병 120명이 파견되었다. 그렇지만 상주와 선산성은 병참부 주둔 일본군이 반격해서 동학농민군이 물러났다.

△남영병의 출진 상황

잇달아 출진한 남영병의 행군지역은 김산과 안의와 같은 전라도와 충청도 접경 군현이었다. 10월이 되면 일본군과 민보군, 그리고 남영병이 경상도 북서부 일대의 동학농민군을 제압하였다. 그 이후 출진한 것은 전라도와 충청도의 대규모 동학농민군이 도의 경계를 넘어서 침입할 것에 대비한 것이었다. 12월 하순 충청도와 전라도의 동학농민군 주력이 해산되자 남영병은 대구 감영으로 돌아가게 된다.

「교남수록」의 경비내역 기록이 전해주는 당시 상황은 상세하다. 잡다한 지출 항목과 물건값이 나오기 때문이다. 주요 항목이 밥값 노자돈 말먹이값 짚신값 술값 담배값 등이다. 이런 항목으로 구입한 분량도 적었다. 저녁밥 254상, 말 죽 7통, 술 5동이, 짚신 428부 등이다. 모든 경비는 2만 3,771량 1전 2푼으로 실제 사용한 액수는 2만 1,553량 1전 8푼으로 나온다.

대구판관 지석영도 토포사에 임명되어 하동과 진주 일대를 순회했지만 남영병을 이끌고 가지 못했다. 병력을 확보할 수 없었기 때문이다. 그래서 통영으로 가서 통제영의 병력을 배속받아 경상도 남부 일대에서 부산에서 온 일본군과 함께 이 지역 동학농민군을 진압하고 있었다.

신영우(충북대 명예교수)

