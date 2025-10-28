군장대학교 외식조리과, 월드쉐프 컬리너리컵 코리아 '금상 '

군장대학교(총장 이진숙) 외식조리과 학생들이 최근 수원컨벤션센터 전시장에서 열린 ‘2025 월드쉐프 컬리너리컵 코리아 국제요리대회’ 대학부 단체전시요리 부분에서 금상을 차지하는 영예를 받았다./사진제공=군장대

군장대학교(총장 이진숙) 외식조리과 학생들이 최근 수원컨벤션센터 전시장에서 열린 ‘2025 월드쉐프 컬리너리컵 코리아 국제요리대회’ 대학부 단체전시요리 부분에서 금상 수상했다.

세계 조리 분야의 권위 있는 국제 요리대회인 ‘월드셰프 컬리너리컵 코리아’ 는 사단법인 한국음식조리문화협회가 주관했으며, 월드 마스터 셰프 소사이어티의 인증을 받은 공식 대회로 진행됐다.

올해로 12회를 맞은 이번 대회는인도, 베트남, 인도네시아, 터키, 태국 등 세계적인 셰프들과 국내 전문가들이 심사를 맡아 국제 요리 기준에 부합하는 엄정한 평가로 치뤄졌다.

이번 대회에 군장대학교 외식조리과 2학년 장은진 학생을 비롯한 4명이 참가, 한국의 전통요리를 바탕으로 반상‧ 주안상‧ 전골 등 20여 가지 궁중요리를 전시용으로 출품해 좋은 평가를 받았다.

학생들은 대회 출전을 위해 참고문헌과 대학에서 학습해온 지식을 바탕으로 한식의 전통요리를 표현하는데 적극 노력한 것으로 알려졌다.

장은진 학생은 “이번 대회 입상을 통해 그 동안의 학습의 성과가 좋은 결과로 나와 무척 기쁘고, 요리에 대한 자신감을 높이는 계기가 됐다"고 수상 소감을 전했다.

이선일 교수(외식조리과)는 “이번 대회는 단순한 요리대회를 참가하는 것이 아니라 학생들이 한식을 통해 한국 전통 요리의 정신을 이해하고 배우는 학습의 장이었다”며 “세계인들에게 한국의 음식문화를 연결하는 셰프로 성장해 나아가길 바란다”고 격력했다.

