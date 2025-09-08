이전기사
익명의 기부천사, 전주 우아2동에 열다섯 번째 선행
UPDATE 2025-09-08 19:43
익명의 기부천사, 전주 우아2동에 열다섯 번째 선행

강정원 2025-09-08 18:37

전주시

익명의 기부천사가 8일 전주시 덕진구 우아2동 주민센터(동장 민웅기)에 편지와 함께 성금 35만 원을 전달했다.

이 기부천사의 선행은 이번이 열다섯 번째로, 누적 성금만 501만 원에 달한다.

전달받은 편지에는 “뜨겁던 땡볕이 서서히 물러나는 가을의 문턱에 이르렀습니다. ‘너의 말이 옳을 수 있겠구나’라고 귀 기울여 주시길”이라는 문구가 담겨 있었던 것으로 알려졌다.

우아2동 관계자는 “열다섯 번이라는 긴 시간 동안 변함없이 이어진 따뜻한 마음이 큰 감동을 주고 있다”며 “소중한 성금은 기부자의 마음을 존중해 주민 복지를 위해 뜻깊게 사용하겠다”고 말했다.

#전주시 #덕진구 #우아2동 #익명 #기부천사 #성금
강정원 mkjw96@hanmail.net
