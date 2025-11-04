전북도청은 국·과장부터 AI로 일한다…‘생성형 행정혁신’ 첫 발

정책결정 리더 4급 이상 전원 대상 실습형 AI 역량강화 교육 오픈소스 모델 활용한 행정 실습·공공데이터 분석 등 현장 중심 구성 김 지사 “리더부터 변화해야”…전 직원 AI 행정문화 정착 본격화

4일 전북특별자치도 인재개발원에서 열린 AI로 여는 정책 결정 혁신, 국과장급 생성형 AI 역량강화 교육에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다./사진=전북도

전북특별자치도가 전 직원을 대상으로 추진 중인 인공지능(AI) 역량 강화 교육의 첫 단계로, 정책결정 리더인 국·과장급 공무원 전원을 대상으로 실습형 AI 행정혁신 교육에 나섰다.

전북자치도는 4일 도청 4급 이상 간부를 대상으로 한 ‘AI로 여는 정책결정 혁신–국·과장급 생성형 AI 역량강화 1기 교육’을 실시했다.

1기 교육은 5일까지 이틀간 진행되며, 연말까지 총 3기 과정으로 운영할 계획이다.

이번 교육은 공무원들이 AI를 행정 현장에 직접 활용할 수 있도록 설계된 실무 중심 프로그램으로, 전 직원 AI 교육의 출발점이 된다.

교육 내용은 △정부의 AI 정책 방향 △직무별 AI 활용 사례 △공공데이터 분석 △조직 목표관리 등 행정 현장과 밀접한 주제를 다루고 있다.

특히 도가 시범 운영 중인 오픈소스 AI 모델을 직접 활용해보는 실습이 포함돼, 단순 이론을 넘어 ‘AI 기반 행정 실행력’을 키우는 데 초점이 맞춰졌다.

도는 이번 간부 교육을 시작으로 2026년까지 본청, 공기업, 출연기관 등 모든 직원을 대상으로 한 직급별 맞춤형 AI 교육체계를 단계적으로 구축할 방침이다.

인재개발원 홈페이지를 통해 강의 내용을 상시 학습할 수 있도록 지원해, 실무자 중심의 자율 학습 문화도 병행한다.

도는 앞으로 최신 생성형 AI 기술을 지속 반영해 행정 효율성을 높이고, 신속하고 정확한 도민 체감형 스마트 행정서비스 실현에 나설 계획이다.

이순택 도 인재개발원장은 “AI 시대의 행정혁신은 리더부터 변화해야 가능하다”며 “국·과장급 리더 교육을 시작으로 AI 기반 행정문화를 정착시켜 전북이 ‘AI 행정 선도 지자체’로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

