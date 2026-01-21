KBS 전주방송총국 신임 총국장에 정인석 본사 심의위원

Trend news
정 “고향에서 봉사 뜻 깊어”
KBS 전주방송총국은 정인석(58) KBS 본사 심의위원이 오는 22일 자로 신임 총국장에 취임한다고 21일 밝혔다.
정 신임 총국장은 부안 출신으로 전주신흥고등학교와 서울대학교 정치학과를 졸업했으며, 1994년 KBS 공채 20기 기자로 입사했다.
이후 보도국 사회1부장과 워싱턴 특파원, 디지털뉴스 주간, 방송뉴스 주간, 보도본부 해설위원실장 등을 역임했다.
정 신임 총국장은 “무엇보다 고향에서 봉사할 수 있는 기회를 얻어 뜻깊게 생각한다”며, “특히 지역 균형 발전 측면에서 지역의 실상을 알리고 의제를 설정하는데 힘을 보태고 싶다“고 밝혔다.
전임 박영관 총국장은 KBS 본사 시사제작국으로 자리를 옮겼다.
백세종 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글