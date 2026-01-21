이전기사
KBS 전주방송총국 신임 총국장에 정인석 본사 심의위원

UPDATE 2026-01-21 12:41 (Wed)
백세종 웹승인 2026-01-21 10:46 수정 2026-01-21 10:46 
정 “고향에서 봉사 뜻 깊어”

Second alt text
정인석 KBS 신임 전주방송총국장/KBS 전주방송총국

KBS 전주방송총국은 정인석(58) KBS 본사 심의위원이 오는 22일 자로 신임 총국장에 취임한다고 21일 밝혔다.

정 신임 총국장은 부안 출신으로 전주신흥고등학교와 서울대학교 정치학과를 졸업했으며, 1994년 KBS 공채 20기 기자로 입사했다.

이후 보도국 사회1부장과 워싱턴 특파원, 디지털뉴스 주간, 방송뉴스 주간, 보도본부 해설위원실장 등을 역임했다.

정 신임 총국장은 “무엇보다 고향에서 봉사할 수 있는 기회를 얻어 뜻깊게 생각한다”며, “특히 지역 균형 발전 측면에서 지역의 실상을 알리고 의제를 설정하는데 힘을 보태고 싶다“고  밝혔다.

전임 박영관 총국장은 KBS 본사 시사제작국으로 자리를 옮겼다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#KBS #전주 #총국장 #정인석
백세종 103bell@jjan.kr
