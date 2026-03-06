李대통령, 준장 진급자 삼정검 수여…박정훈 준장에 “특별히 축하”

전북출신 김길정·박정훈·김문상 등 77명 진급…“정치 중립 확고히 해 군 명예 회복하라” 당부

이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 박정훈 국방부 조사본부장에게 삼정검을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 6일 청와대 영빈관에서 2026년 준장 진급자 77명에게 삼정검(三精劍)을 수여하고 군의 정치적 중립과 주체적인 자주국방 의지를 강조했다.

이날 수여식에는 육군 53명, 해군 10명, 공군 11명, 해병대 3명 등 총 77명의 신임 장성들이 참석했다.

특히 ‘채상병 순직 사건’ 조사 과정에서 외압에 맞섰던 박정훈 준장과 12·3 계엄 당시 헬기 진입을 거부해 국회 봉쇄를 지연시킨 김문상 준장 등이 포함됐다. 전북출신 김길정(남원) 준장도 함께 자리했다.

삼정검에는 육군·해군·공군 3군이 일치해 호국·통일·번영의 3가지 정신을 달성한다는 의미가 담겨있다.

이 대통령은 모두발언에서 “주권자인 국민의 뜻에 따르는 국군이 되어 정치적 중립 의무를 확고히 하고, 군의 실추된 명예를 회복하는 데 앞장서 달라”고 당부했다.

이어 “가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태를 뜻하며, 언제나 압도적으로 이길 수 있는 준비를 갖춰야 한다”며 “누구에게도 의존하지 않고 ‘우리나라는 내 힘으로 지켜내겠다’는 주체적 의식을 확고히 해달라”고 주문했다.

수여식 이후 진행된 기념 촬영에서 이 대통령은 진급자들과 함께 주먹을 쥐고 “파이팅”을 외치며 사기를 북돋웠다.

특히 이 대통령은 박정훈 준장과 악수하며 “특별히 축하합니다”라는 격려의 인사를 건넸고, 이에 진급자들은 단체로 주먹을 불끈 쥐며 “감사합니다”라고 화답했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 진급자들과 악수를 하고 있다. /청와대 제공

서울=김준호 기자

