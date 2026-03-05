전북 도정과 교육 미래는 뒷전?…선거 승리 위한 네거티브 활개

전북도지사 선거, 계엄 논란 공방 등 정책대결 없어 전북교육감 선거도 표절 논란 등 네거티브 선거전 새만금 9조 투자 등 정부 지원 속에서도 전북의 미래 비전 실종 우려

6.3 제9회 전국동시 지방선거일이 다가올수록 전북특별자치도지사와 교육감 선거구도가 정책이나 비전 제시보다는 지나친 네거티브 전으로 점철되고 있다.(관련기사 2, 3면)

전북은 피지컬 AI, 현대차의 새만금 9조 원 투자 약속 등 절호의 발전 기회를 맞이하고 비전을 제시할 중요한 시기인데도, 전북의 발전을 위한 비전 제시는 뒷전이고 선거 승리만을 위한 공방만 진행되는 등 선거마다 반복되는 선거행태에 대한 유권자들의 피로감도 커지고 있다.

5일 전북일보 취재를 종합하면, 최근 이원택 의원과 김관영 지사 간 내란 공방은 더불어민주당 전북특별자치도 경선의 주요 쟁점이 됐다.

이 의원은 지난 4일 12·3 계엄 당시 김관영 지사의 대응을 ‘내란 방조’라고 비판하며, 계엄 대응에 대한 책임을 묻는 공세를 이어가고 있다.

이 의원은 전북자치도가 작성한 ‘비상계엄 선포 및 해제에 따른 긴급 대처상황’ 문건을 근거로 들며 계엄에 순응한 정황을 보여준다고 주장하고 있다. 이에 대해 김 지사는 해명·반박 자료를 제출하며 강력히 반발하고 있다.

도지사 선거에서 민주당 후보간의 구도는 김관영 지사와 이원택, 안호영 의원의 3자 구도가 됐다. 그러나 정책과 비전을 놓고 경쟁하는 품격 있는 경선보다는 네거티브 정치 공세가 난무하고 있다는 비판이다.

전북교육감 선거에서도 비슷한 상황이 이어지고 있다. 천호성 후보는 상습 표절 논란에 휘말리며 상대 후보들로부터 집중적인 공격을 받고 있다. 예비후보 등록 전부터 계속된 공방으로, 기자회견 역시 정책 논의를 위한 것보다는 네거티브 공세가 중심이 되며 피로감을 토로하는 목소리가 지역 교육계에서 심심찮게 나오고 있다.

현재 전북은 이재명 정부의 균형발전 기조 속에서 피지컬 AI와 새만금 개발이라는 전략적 기회를 맞이하고 있다.

현대차의 새만금 9조 원 투자 약속도 전북을 산업 발전의 중심지로 만드는 중요한 기회가 될 수 있다.

이러한 기회를 통해 전북이 한 단계 더 발전할 수 있는 중요한 시기인데, 정책과 비전 제시보다는 네거티브 공방만이 집중되는 현실은 전북의 미래를 놓치게 할 위험이 크다는 중론이다.

익명을 요구한 한 대학 정치외교학과 한 교수는 “현재 전북 선거는 정책과 비전이 아닌 승리만을 위한 공방에 초점을 맞추고 있다”며 “중앙에도 혼선을 줘 선거판이 전북의 발전을 이끌어갈 리더를 선택하는 데 방해가 될 수 있다. 후보의 진정성 있는 정책을 검토하고, 전북 발전을 위한 실질적인 논의가 이루어지길 바란다”고 말했다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지