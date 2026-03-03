방산 대기업 ‘현대로템’ 전북 상륙… 무주에 항공우주 산업 심장부 구축

올해부터 2034년까지 3034억 투자 130명 채용…무주군 76만 330㎡ 부지 종합 항공우주 생산기지 조성 해외 의존 탈피 초음속 추진기관 핵심 기술 국산화 본격화 도내 동부권 첨단산업 시대 개막, 지역 균형발전 새 전환점

3일 전북특별자치도청 회의실에서 무주군 일원에 항공우주 생산기지를 조성하는 현대로템㈜ 투자협약식에 김관영 도지사와 이용배 대표이사, 황인홍 무주군수 등 참석자들이 협약식을 갖고 있다. 전북도

전북특별자치도가 국내 굴지의 방산 대기업인 현대로템㈜의 대규모 투자를 성사시키며, 전북 동부권을 미래 첨단 항공우주 산업의 핵심 거점으로 재편하는 데 첫 발을 내디뎠다.

전북자치도는 3일 도청에서 무주군 일원에 항공우주 생산기지를 조성하는 내용의 투자 협약(MOU)을 현대로템과 공식 체결했다.

협약식에는 김관영 지사와 이용배 현대로템 대표이사, 황인홍 무주군수 등 주요 인사가 참석해 상호 협력 방향을 논의했다.

현대로템은 이번 협약에 따라 무주군 일원 축구장 107개 규모의 76만 330㎡(약 23만 평) 부지에 유도무기·우주발사체 엔진 핵심기지를 구축하고 올해부터 2034년까지 약 3000억 원을 단계적으로 투자할 계획이다.

협약 체결로 무주군은 전통적인 관광·휴양 도시의 이미지를 넘어 첨단 항공우주 산업 도시로 발돋움할 토대를 마련하게 됐다.

특히 무주 항공우주 생산기지 조성을 통해 그간 해외 의존도가 높았던 덕티드 램제트 엔진 핵심 기술의 국산화가 본격화될 전망이다.

구축될 시설은 초음속 덕티드 램제트 엔진, 극초음속 이중램제트 엔진, 우주발사체용 메탄엔진을 생산하는 종합 항공우주 생산기지다.

이는 연구개발, 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 전 과정을 수행하는 고부가가치 R&D 중심 시설로 조성될 예정이다.

지난 1977년 설립된 현대로템㈜의 경우 현대차그룹 핵심 계열사로 글로벌 종합기계산업을 선도하는 기업으로 잘 알려져 있다.

세계적인 수준의 기술력을 바탕으로 K2 전차의 폴란드 수출을 성사시켜 K-방산의 위상을 높였고 국내 최초 수소전기트램 양산 등 친환경 모빌리티 분야도 개척하고 있다.

최근에는 덕티드 램제트·극초음속 추진기관·우주발사체 엔진 등 항공우주 분야로 사업 영역을 빠르게 확장하고 있다.

김 지사는 “이번 유치는 대한민국 최고의 방산기업인 현대로템과 전북이 첨단 방산과 우주항공 산업의 중심지로 비상할 수 있음을 보여주는 확실한 신호탄”이라며 “현대로템이 무주에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 더욱 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이용배 현대로템(주) 대표는 “전북이 미래산업의 First Mover로써 대한민국을 리딩하는 지역이 될 것이라 확신한다”며, “오늘 협약은 당사와 전북도가 함께 대한민국 항공우주산업의 미래를 여는 전략적 동행의 시작”이라고 강조했다.

이어 이 대표는 “앞으로도 양자간의 긴밀한 협력을 통해 전북 무주군은 첨단 산업의 거점으로 비상하고, 당사는 항공우주 선도기업으로 도약하는 최상의 Win-Win 파트너십을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

김영호, 무주=김효종 기자

