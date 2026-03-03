민주당 전북도당, 기초단체장 공천 내달 10일 완료

당초 예상보다 1주일 빨라…윤준병 위원장 ”인위적 컷오프 없어“ 윤 위원장 ”4일부터 단체장·광역·기초의원 공천심사 등 일정 돌입“

윤준병 도당위원장이 3일 전북도의회 브리핑룸에서 지방선거 관련 질문에 답하고 있다./백세종 기자

더불어민주당 전북특별자치도당이 6·3 제9회 전국동시지방선거의 기초단체장 공천을 다음달 10일쯤 마무리 할 것으로 예상된다.

윤준병 민주당 전북자치도당위원장은 3일 ”이번 지방선거 경선 과정에서 인위적인 컷오프 없이 가겠지만 기초단체장 예비후보의 경우 정책경쟁을 최대한 유인(유도)하겠다는 입장“이라면서 4월 10일까지 기초단체장 공천을 확정하겠다고 밝혔다.

윤 위원장은 이날 전북도의회에서 열린 타운홀 미팅관련 입장 기자회견에서 공천일정에 대해 밝힌 뒤 “정책경쟁이 유인될 수 있도록 예비경선 이전에 합동설명회 등을 통해 유권자의 선택을 돕도록 할 것”이라고 강조했다.

민주당 전북도당은 4일부터 공천관리위원회 심사 일정에 들어가며, 서류심사를 거쳐 이르면 이번주 내로 기초단체장과 광역·기초의원 경선 대상자들을 확정할 예정이다.

또한 최종 경선 대상자들은 보도자료 등을 통해 언론에 공개할 예정이라고 윤 위원장은 설명했다.

윤 위원장은 ”기초단체장 지역별 합동연설회는 상무위원들이 의무적으로 참석하고 후보들이 지지그룹 등과 함께 자신의 지지 호소와 정치철학을 호소할 수 있는 장을 만들 수 있도록 한다는 방침“이라고 밝혔다.

이 합동연설회는 10일부터 14일까지 진행될 예정이다. 도당 공관위는 이를 토대로 18일부터 18일부터 예비경선과 본경선·결선투표 등을 진행할 예정이다.

기초단체장 공천일정은 당초 예상보다 일주일 정도 빠른 시기이다.

한편 윤 위원장은 이재명 대통령의 전북 타운홀 미팅과 관련 “전북에 봄이 오고 있다. 현대자동차그룹의 새만금 9조원 투자, 남원 국립의학전문대학원 법안소위 통과, 전주제3금융중심지 조성 추진, 전북특별법 등은 균형발전의 상징을 넘어 전북발전에 실질적 파급력을 갖고 올 것”이라고 강조했다.

백세종 기자

