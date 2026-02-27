[타운홀 미팅]李 대통령의 ‘전북 선물’, 새만금 투자·K-푸드 세계화였다

타운홀 미팅서 4개 부처 장관들 전북 관련 정책 설명 김윤덕 장관 ‘전북200만메가시티’, 송미령 ‘K-푸드 세계화 전진기지화’ 공언

27일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 열린 이재명 대통령의 타운홀 미팅 행사에서 이재명 대통령이 발언하고 있다./조현욱 기자

이재명 대통령이 27일 전북을 방문하며 가져온 ‘큰 선물’은 ‘현대자동차그룹 9조원대 새만금 투자’와 ‘K-푸드 세계화의 전진기지’ 2가지였다.

이 대통령은 ‘지능형 산업혁신과 에너지 대전환으로 여는 미래 전북-전북의 마음을 듣다’ 타운홀 미팅 행사를 이날 오후 2시 전북대학교 국제컨벤션센터에서 개최했다.

이날 행사는 전은수 청와대 부대변인이 진행하고 4개 부처 장관들이 정부의 정책 전략을 설명한 뒤, 자연스럽게 주민 제안질문 등을 듣는 순으로 진행됐다.

특히 산업·AI·농생명·재생에너지를 결합한 전북 대전환 전략이 집중 제시되며, 새만금을 중심으로 한 전북과 국가 균형발전 구상이 구체화됐다.

이날 정부 부처 장관들은 새만금을 축으로 한 ‘전북 200만 메가시티’ 구상과 ‘K-푸드 세계화’ 등 전북 산업·에너지·농생명·AI를 아우르는 종합 발전 전략을 발표했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 27일 국토부 정책을 발표하고 있다./조현욱 기자

먼저 김윤덕 국토교통부 장관은 ‘대한민국 균형성장의 상징, 전북특별자치도 200만 메가시티’를 비전으로 제시했다.

김 장관은 “새만금 개발을 2040년까지 80% 수준으로 앞당겨 조성하고, 산업용지를 2030년까지 두 배 이상 확대하겠다”고 밝혔다.

그는 3.3GW 규모 전력을 우선 가동해 재생에너지 기반 RE100 산업단지를 조성하고, 기업 투자 협약이 신속히 이행되도록 국토부가 전면 지원하겠다고 강조했다. 철도·신항만·신공항을 연결하는 트라이포트 구축과 수소 산업 생태계 조성, 공공기관 2차 이전 추진 등도 포함됐다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 ‘모으고 연결하여 피지컬 AI로 도약하는 전북’을 주제로 발표하며, 전북의 미래 전략을 ‘비빔밥’에 빗대 설명했다.

배 장관은 “비빔밥이 고추장이라는 연결고리를 통해 하나의 맛으로 완성되듯, 전북의 다양한 산업을 연결하는 고추장 역할이 바로 피지컬 AI”라며 “전북형 AI 비빔밥이 세계 제조혁신의 모델이 될 것”이라고 강조했다. 이를 위해 피지컬 AI 실증랩을 발판으로 향후 5년간 1조 원 규모 AX&RD 사업을 추진하고, 새만금 AI 데이터센터 구축과 전력·통신 규제 혁신을 병행해 전북을 ‘K-제조 패키지’와 AI 공장의 중심지로 육성하겠다고 밝혔다.

송미령 농림축산식품부 장관이 27일 K-푸드 전진기지 정책을 말하고 있다./조현욱 기자

이날 정부 부처의 발표의 핵심은 송미령 농림축산식품부 장관이었다. 그는 전북을 ‘K-푸드 세계화의 전진기지’로 육성하겠다고 밝혔다.

송 장관은 “임실치즈와 전주비빔밥, 순창 장류 등 전북은 지역의 특색있는 K-푸드가 있다”며 "이와 함께 국내유일의 국가식품클러스터와 한국농수산대학, 농업진흥청, 새만금, 스마트팜 혁신밸리가 위치해 있는 전북은 K-푸드 세계화의 대한민국 전진기지가 될 준비가 돼 있다"고 평가했다.

그는 “스마트팜 확산과 AI 기반 농업 고도화를 통해 농업을 기술·인력·문화가 결합된 농생명 산업으로 확장하고, 지역 식품 자산을 활용해 중동 등 유망시장에 진출하기 위해 해외수출지원센터를 신설하는 등 수출 경쟁력을 높이겠다”고 강조한 뒤 “지역 맛의 수출을 관광브랜드화하고 K-푸드 수출 상품화, 미식관광 활성화, 지역 우수 양조장 발굴도 하겠다”고 밝혔다.

송 장관은 정책 세부사항으로 익산 국가식품클러스터를 K-푸드 수출의 메카로 만들고 푸드테크 산업과 새만금에 지능형 농기계 실증단지 조성, 영농형 태양광 등 재생에너지 연계 농업 모델 구축도 추진한다는 방침을 밝혔다.

아울러 새만금에 의료용 대마인 ‘헴프’ 및 종자산업도 추진할 방침이며, 정부가 전북과 함께 최선을 다할 것이라고 약속했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 27일 부처 정책을 설명하고 있다./조현욱 기자

김성환 기후에너지환경부 장관은 전북을 재생에너지 허브로 육성하겠다고 했다.

김 장관은 “12GW 규모 재생에너지 공급 기반 구축과 추가 용수 확보 계획을 제시하고, 새만금 수상태양광과 고창·부안 해상풍력단지 조성을 본격 지원하겠다”고 했다.

그러면서 분산에너지 특구 및 지역요금제 도입, 자원순환 산업 육성, 주민참여형 에너지 소득모델 확산 등을 통해 산업과 지역이 함께 성장하는 구조를 만들겠다고 덧붙였다.

이어진 주민 제안과 질문에서는 청년 일자리와 산업 전환, 공공의료, 송전망 갈등, 농촌 정착과 기본소득 등 다양한 질답이 오갔다.

백세종·김영호 기자

