안호영·정헌율 ‘단일화’…전북도지사 선거 ‘3파전’ 예고

6·3 지방선거 전북특별자치도지사 선거에 나선 안호영 국회의원과 정헌율 익산시장이 사실상 단일화를 선언했다.

이들은 3일 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘정책연대’에 합의했다고 밝혔다. 표현은 정책연대였지만, 정 시장이 도지사 출마를 접고 안 의원을 지지하는 형식이어서 정치권에선 단일화로 받아들이는 분위기다.

정 시장은 “오랜 고민 끝에 도지사 출마의 뜻을 내려놓는다”며 “익산시장으로서 시민과의 약속을 끝까지 지키는 것이 도리라고 판단했다”고 말했다. 그는 제2공공기관 유치, 국가식품클러스터 2단계 사업, KTX 익산역 중심 복합개발 등을 거론하며 “이 사업들을 성공적으로 마무리하는 것이 시민에 대한 최소한의 책임”이라고 강조했다.

이어 “제가 구상한 전북 발전 청사진과 익산 핵심 공약은 안 의원이 이어 도정의 최우선 과제로 추진할 것”이라고 밝혔다.

안 의원은 “정치적 유불리를 떠난 결단에 깊이 감사드린다”며 “정 시장의 풍부한 행정 경험과 지역 현안에 대한 이해를 도정에 적극 반영하겠다”고 화답했다. 특히 익산 주요 현안을 직접 챙기겠다고 약속하며 “중앙의 정치력과 지방 행정 경험이 결합하면 전북 발전의 동력이 배가될 것”이라고 강조했다.

정 시장은 ‘단일화’ 대신 정책연대라는 표현을 쓴 데 대해 “현직 단체장 신분인 점을 고려해 용어를 신중히 선택한 것”이라고 설명했다.

이번 연대로 민주당 전북도지사 경선 구도는 김관영 현 지사, 이원택 의원, 안호영 의원의 3파전으로 압축됐다. 이에 따라 빠르면 이번주 가닥이 잡힐 것으로 보이는 경선 판세에 적지 않은 파장이 예상된다.

