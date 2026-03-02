[타운홀 미팅] 李대통령, 전북 타운홀미팅서 밝힌 전북에 대한 ‘인식’과 ‘진심’

“전북의 ‘3중 소외’…희망고문 대신 ‘실질적 성과’로 답하겠다” “광주 가면 들러 가느냐 묻는 전북…‘3중 소외’ 이해한다” "말보다 현찰”…‘희망고문’ 끊어내려는 실용주의 정책 추진 예상

이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 이달 27일 전북대에서 열린 타운홀미팅에서 전북도민을 향해 꺼내 놓은 발언들은 파격적이고도 솔직했다.

특히 단순 정책을 나열하는 수준을 넘어 전북이 겪어온 역사적 소외감의 뿌리를 건드리며 도민들의 정서적 공감대를 정조준했다는 평가다.

이 대통령은 모두발언에서 전북 방문이 다소 늦어진 점을 언급하며 전북 특유의 정서를 세심하게 짚어냈다.

“전주 갔다가 광주 가면 ‘가는 길에 들렀냐’ 하고, 광주 갔다가 전주 오면 ‘돌아가는 길에 들렀냐’고들 하신다”는 농담 섞인 일화는 전북이 느껴온 ‘소외의 역설’을 단적으로 보여줬다.

이 대통령은 전북이 겪는 어려움을 ‘3중 소외’라는 단어로 정의했다.

수도권 집중에 따른 지방 차별, 영남 대비 호남 차별, 그리고 호남 내에서의 소외라는 도민들의 인식을 “틀린 말이 아니며 근거 없는 얘기도 아니다”라고 공감했다.

더불어 “얘기를 계속 들으면서 (전북의) 정서가 과거와 많이 달라졌다는 생각이 들었다”며 “그래서 이번 (광주전남) 광역 통합을 더 이상 (전북에) 권유하지 않았다”고도 했다.

전북을 전라도라는 큰 틀 속에서 광주·전남의 부속 지역이 아닌 ‘독자 권역’으로 인식하는 변화로 읽힌다.

이에 이 대통령은 ‘실용주의적 보상’으로 답했다.

이 대통령은 “그냥 왔다 가면 뭐 하겠나. 현찰이 있어야 할 것 아니냐”며 현대차그룹과의 투자 협약 등 미래 핵심 산업 유치를 ‘준비된 선물’로 내놓았다.

이 대통령은 “말을 앞세우는 걸 워낙 싫어해서 현실적인 대안책이 뭐냐라는 걸 고민하고, 계속 준비를 해서 오늘은 증거를 하나 가지고 왔다”고 소개했다.

새만금 사업 역시 “30년 넘게 끌어온 ‘끌탕’(속을 태우며 애를 쓰는 것)”이라고 지적하며 “이제는 시대 상황에 맞는 현실적인 조정이 필요하다”는 화두를 던졌다.

특히 농식품부 장관의 동행은 전북의 농업을 ‘소외된 산업’이 아닌 ‘국가 전략 산업’으로 격상시켜 대규모 투자를 끌어내겠다는 구상이 담긴 것으로 풀이된다.

더불어 이 대통령은 전북과의 각별한 인연을 ‘동학혁명’ 정신에서 찾았다.

이 대통령은 “제가 ‘모두 함께 사는 세상’이란 표현을 좋아한다”며 “함께 사는 세상이 사실 ‘대동세상’인데, 동학혁명의 근본 사상으로 그 동학혁명의 발상지가 전북”이라며 전북에 대한 정서적 친밀감을 언급했다.

현장을 지켜본 도민들은 “대통령이 전북의 속앓이를 정확히 꿰뚫고 있다는 느낌을 받았다”며 “무조건적인 약속보다 현실적인 대안을 고민해온 흔적도 역력했다”고 전했다.

서울=김준호 기자

