‘챔피언’ 전북, 승격팀 부천에 잡혔다⋯시즌 첫 경기 敗

1일 오후 2시 전주월드컵경기장서 부천에 2-3 ‘패배’ 전북 1호 골은 이동준⋯부천, 후반 추가에 PK 넣어 역전

1일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 전북 현대와 부천 FC의 경기. 후반전 전북 이동준이 골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 연합뉴스 제공

지난해 ‘더블(리그·코리아컵) 우승’을 일군 강호 전북현대모터스FC가 승격팀 부천FC1995에 승리를 내 줬다. 2012년 이후 14시즌 동안 개막전 무패(11승 3무)를 이어온 전북의 무패 신화도 끊기게 됐다.

전북은 1일 오후 2시 전주월드경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 홈 개막전에서 부천에 2-3 역전패를 당했다. 부천은 창단 18년 만에 승격한 1부 리그의 첫 경기에서 승리하게 됐다.

정정용 전북 감독은 슈퍼컵 동일하게 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 김영빈·박지수·김태현·김태환, 맹성웅·오베르단, 김승섭·김진규·이동준, 모따가 선발 출전했다. 골키퍼 장갑은 송범근이 꼈다.

첫 K리그1 무대에 나서는 부천은 3-5-2 전형으로 나왔다. 골문은 김형근이 지키고, 패트릭·백동규·홍성욱, 안태현·김승빈·카즈·윤빛가람·신재원, 몬타뇨·바사니가 선발 명단에 이름을 올렸다.

전북에서 나온 리그 1호 골의 주인공은 이동준이다.

전북은 전반 12분 부천 백동규가 전북 모따를 수비하는 과정에서 반칙을 범해 프리킥을 얻었다. 다소 골대와 거리가 있는 위치에서 김진규가 프리킥을 찼지만, 1차 부천 수비의 머리를 맞고 나왔다. 공이 흘러나오면서 골대 앞 이동준이 운 좋게 기회를 잡았다.

10여 분 지나 부천의 동점골이 나오면서 경기는 원점으로 돌아왔다.

부천 갈레고가 전반 25분 전북 박지수의 패스 실수를 기회로 돌렸다. 여기에 골키퍼 송범근이 멀리 나와 있는 빈틈을 노려 왼발로 슈팅했다. 전북의 치명적인 실책이 골로 이어지면서, 전반은 동점으로 끝났다.

전북은 후반 시작과 동시에 김진규를 빼고, 이승우를 투입했다.

이승우는 슈퍼 스타’ 답게 발가락 끝 부분으로 공을 차는 코볼을 시도했지만, 아쉽게 골대 옆으로 흘렀다. 후반 시작한 지 1분도 채 되지 않아 슈팅이 나왔다.

이후 전북이 흐름을 잡았다.

후반 53분 전북 이승우가 코너킥을 시도했으나, 1차 부천 수비에 막혔다. 선제골의 주인공인 이동준이 이 기회를 놓치지 않고, 발리슛으로 멀티골을 기록했다.

부천이 또 한번 동점을 만들었다.

후반 82분 백헤더로 공을 받은 부천 몬타뇨가 원 바운드로 송범근을 완벽히 속이면서 동점골을 넣었다. 양팀의 추격전이 계속되면서 전주성을 채운 2만 681명의 목소리도 커졌다.

다시 한번 전주성이 들썩였다.

전북이 후반 85분 달아나면서 분위기가 뜨거워졌다. 김태현이 올린 공을 이승우가 받았지만, 골대 크로스바를 맞고 나왔다. 골대 앞에 있던 김영빈이 머리로 골망을 흔들었다.

하지만 주심은 이승우 어깨가 앞서 있었다는 이유에서 오프사이드 판정을 내렸다.

1일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 1라운드 전북 현대와 부천 FC의 경기. 후반전 부천 몬타뇨가 골을 넣은 뒤 세리머니하고 있다. 연합뉴스 제공

‘승격팀’ 부천에게 기회가 찾아왔다.

골대 바로 앞 부천 안태현 선수가 전북 츄마시의 발에 걸려 넘어지면서 주심은 페널티킥을 찍었다. 후반 94분 부천 갈레고가 자신 있게 골망을 흔들었다. 승격팀 부천의 승리로 경기가 마무리됐다.

디지털뉴스부=박현우 기자

