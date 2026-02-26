15년 연속 개막전 무패 도전⋯전북현대, ‘승격팀’ 부천과 격돌

3월 1일 오후 2시 전주월드컵경기장서 K리그1 2026시즌 1라운드 2012년 이후 14시즌 동안 무패(11승 3무)⋯관중 2만 명 넘길 듯

‘디펜딩 챔피언’ 전북현대모터스FC가 15년 연속 개막전 무패 신화를 이어갈지 주목된다. 2012년 성남FC를 3대2로 꺾은 이후 14시즌 동안 무패(11승 3무)를 기록하고 있다.

전북현대는 다음 달 1일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 2026 1라운드를 치른다. 지난해 더블(리그·코리아컵 우승)을 달성한 전북현대의 개막전 상대는 창단 18년 만에 승격한 부천FC1995다.

20년 만에 부활한 슈퍼컵에서 우승한 전북현대는 계속해서 상승 흐름을 이어간다는 각오다. 정정용호의 본격적인 출항을 알린 만큼 새로운 사령탑 아래 조직력과 에너지를 재정비해 시즌 비전을 명확히 보여 주겠다는 계획이다.

정정용 신임 감독이 하나은행 K리그1 2026 개막 미디어 데이에서 “저희 유니폼에 큰 별이 하나 있는데, 그 별 옆에 하나 더 새겨지는 게 저의 바람이다”는 단호한 출사표를 밝히면서 팬들의 관심도 커지고 있다.

티켓 예매가 열린 지 이튿날인 26일 오전 10시 기준 1만 8000여 석이 판매됐다. 전북현대는 경기 당일 2만 명 이상의 관중이 몰릴 것으로 내다봤다.

이에 전북현대는 다양한 이벤트를 준비 중이다.

경기 전에 전주시립합창단 이원섭 단원의 애국가 독창이 진행되고, 하프타임에 S.T.S 웃는 아이의 뮤지컬 퍼포먼스 ‘그날을 기약하며-영웅’이 펼쳐진다.

경기장 동측 광장에서는 참여형 프로그램이 진행된다.

이날 오전 11시부터 오후 4시 30분까지 높이 4m 규모의 마스코트 대형 에어벌룬 포토존을 운영한다. play1994에서는 전주기전대가 진행하는 페이스 페인팅, 팔찌 공예 체험(오후 12~2시)을 즐길 수 있다.

또 전북현대는 현장 안내 기능을 강화하기 위해 경기장 내 인포&서비스 존을 신설했다. 영유아 동반 관람객을 위한 전용 휴식 공간인 베이비 라운지 운영도 확대했다.

이도현 단장은 “경기력은 물론 관람 경험 전반에서 더 발전된 전주성을 선보이겠다. 많은 관중이 찾을 것으로 예상돼 안전하고 쾌적한 관람 환경을 준비하고 있다”면서 “3·1절(107돌)의 의미를 되새기고, 가족·친구와 함께 즐길 수 있는 홈 개막전을 선보이겠다”고 말했다.

