전북, 20년 만에 부활한 슈퍼컵 품었다⋯대전 2대0 격파

‘이적생’ 모따 선제골·티아고 헤더골⋯정정용호 첫 공식전 ‘성공’ 후반 추가 시간 페널티킥 위기, 전북 골키퍼 송범근 슈퍼 세이브

21일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’ 전북 현대와 대전 하나 시티즌 경기에서 우승한 전북 현대. 주장 김태환이 슈퍼컵을 들며 환호하고 있다. /연합뉴스

20년 만에 부활한 쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026의 트로피는 전북현대모터스FC가 들어올렸다. 올 시즌 감독부터 선수단까지 대거 교체되면서 우려 속에 치른 첫 공식전을 승리로 이끌며 산뜻한 출발을 알렸다.

지난해 더블(리그·코리아컵 우승)을 일군 전북은 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 슈퍼컵에서 ‘이적생’ 모따의 선제골을 앞세워 대전하나시티즌에 2-0으로 승리했다.

이날 정정용 전북 신임 감독은 4-2-3-1 포메이션을 선택했다. 골키퍼 장갑은 송범근이 꼈으며, 김태환, 박지수, 김영빈, 김태현, 오베르단, 맹성웅, 김진규, 이동준, 김승섭, 모따가 명단에 이름을 올렸다.

황선홍 대전 감독은 4-4-2로, 이창근, 이영재, 안톤, 김민덕, 김문환, 이순민, 김봉수, 루빅손, 엄원상, 마사, 주민규를 선발 카드로 내세웠다.

지난해 K리그1 1·2위 팀답게 시작과 동시에 팽팽한 신경전을 보였다.

전반 1분 대전이 먼저 전북 골문까지 파고드는 위협적인 상황을 연출했지만, 전북 송범근 정면이었다. 곧바로 전북은 대전 골대 앞까지 공을 몰고 가면서 추격했다. 전북은 다소 밀리는 듯했지만, 점점 안정을 찾아갔다.

21일 전북 전주월드컵경기장에서 열린 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’ 전북 현대와 대전 하나 시티즌 경기에서 전북 티아고가 골을 넣은 뒤 선수들이 환호하고 있다. /연합뉴스

전반 25분 전북 김진규가 올린 크로스가 대전 이창근 앞까지 가는가 하면, 전반 31분 전북 선제골이 터졌다. 선제골의 주인공은 이적생 모따였다. 김태현이 올린 크로스를 침착하게 발로 밀어 넣으면서 골망을 흔들었다.

이후 전북은 분위기를 주도하기 시작했다. 10분도 채 되지 않아 전북 이동준이 환상의 아크로바틱 골을 시도해 봤으나, 골대 크로스바를 맞고 나왔다. 전반은 1-0으로 마무리됐다.

전북은 후반 66분 골을 추가하면서 2-0으로 앞서갔다. 교체 카드로 나온 티아고는 전북 김태현 크로스를 받자마자 대전 수비를 제치고, 이마로 골문을 갈랐다. 대전은 계속해서 격차를 좁히기 위해 공격해 봤지만, 전북의 수비와 송범근의 슈퍼 세이브에 막혔다.

후반 97분에 대전은 전북 김영빈의 파울로 페널티킥을 얻었다. 대전 디오고가 페널티킥 키커로 나섰으나, 이마저도 송범근이 막았다. 슈퍼컵 승리의 여신은 전북의 손을 들어 줬다.

한편 슈퍼컵의 공식 관중 수는 1만 9350명을 기록했다. 슈퍼컵은 직전 연도 K리그1 우승 팀과 코리아컵 우승 팀이 단판 승부로 대결하는 방식이다. 지난 시즌처럼 우승 팀이 동일한 경우 K리그1 준우승 팀이 대신 참가한다. 상금은 우승 팀 2억 원, 패배 팀 1억 원이다.

박현우 기자

