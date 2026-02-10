전북현대 U18 전국 고교 축구 ‘최정상’⋯문체부장관배 대회 우승

10일 경남 고성공설운동장서 천안제일고 꺾고 최종 우승 우승 트로피에 감독·코치·선수 모두 개인상까지 휩쓸어

전북현대모터스FC 유스팀인 전북현대 U18 전주영생고가 10일 고성공설운동장에서 열린 제48회 문화체육관광부장관배 전국 고등학교 축구대회 결승전에서 천안제일고를 2대0으로 꺾고 최종 우승을 차지했다. 전북현대 제

전북현대모터스FC 유스팀인 전북현대 U18 전주영생고가 전국 고교 축구 최정상에 올랐다.

전북현대는 10일 경남 고성공설운동장에서 열린 제48회 문화체육관광부장관배 전국 고등학교 축구대회에서 최종 우승을 차지했다고 밝혔다. 고교 축구계 최정상 팀의 전통과 저력을 입증한 전북현대 U18이다.

전북현대 U18은 지난달 27일부터 쉴 새 없이 일정을 소화했다. 보물섬남해스포츠클럽U18을 8대1, 서울풋볼AU18을 5대2, 의정부광동U18을 3대1로 격파하면서 22강에 안착했다.

조별 리그 1위로 본선 토너먼트에 올라서도 전북현대 U18의 힘을 보여 줬다. 김포U18을 2대0으로 꺾고 16강에 올랐다. 이후 아산U18을 5대1, 화성시U18·충원고를 6대1로 제압하고 결승까지 진출했다.

결승전 상대는 천안제일고였다.

경기가 시작되기 무섭게 압도적인 경기력을 보여 준 전북현대 U18은 전반 6분 장시우의 망설임 없는 슈팅으로 선제골을 넣었다. 이후 전반 19분 주장 노연우가 얻어낸 PK(페널티킥)를 김범주가 성공시키면서 2대0을 만들었다.

후반에 들어서는 천안제일고가 매서운 공격력을 보여 줬지만, 수비수 김선동과 골키퍼 노상연의 선방에 막혔다. 전북현대 U18은 전반에 만들어낸 2골로 최종 우승 트로피를 들어 올렸다.

최우수 감독상(이광현), 최우수 코치상(전광환), 최우수 선수상(노연우), 득점상(김범주), 공격상(노현준), 베스트 영플레이어상(한승민), GK상(노상연) 등 개인상까지 모두 휩쓸었다.

이광현 전북현대 U18 감독은 “선수들이 예선부터 결승까지 매 경기 집중력을 유지하며 준비한 내용을 경기장에서 보여 줬다. 우승뿐 아니라 결승까지 오르는 과정은 모두 선수들이 스스로 능력을 증명한 것이다"고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지