전주컨벤션센터 건립 사업 속도…3월 착공

Trend news
전주시‧롯데쇼핑‧롯데건설, 현장 설명회 2028년까지 전주MICE 복합단지 조성
전주컨벤션센터 건립 사업이 인력 투입과 공사 관리를 위한 현장사무소가 마련되면서 오는 3월 본격적인 공사에 돌입할 전망이다.
전주시는 9일 전주MICE 복합단지(옛 전주종합경기장 부지) 내 마련된 현장사무소에서 사업 설명회를 개최했다.
이 자리에서 우범기 시장은 협약 대상자인 롯데쇼핑㈜과 시공사인 롯데건설 관계자로부터 공사 준비 상황을 보고 받고, 현장 안전 상태를 점검했다.
공사 일정 전반을 확인한 우 시장은 시공사인 롯데건설에 실 착공 전후로 발생할 수 있는 현장 위해요소 사전 차단을 강력히 주문했다. 또 안전과 품질 확보를 최우선 가치로 삼고 공사에 임할 것도 당부했다.
우범기 전주시장은 “현장사무소 축조가 완료되면서 마침내 전주컨벤션센터 건립이라는 거대한 여정의 실질적인 출발점에 서게 됐다”면서 “전주가 MICE산업의 중심지로 거듭날 수 있도록 롯데 측과 함께 단 1%의 오차 없는 완벽한 시공과 신속한 사업 추진을 위해 협력해 나가겠다”고 강조했다.
김상호 롯데쇼핑㈜ 신산업개발부문장은 “전주컨벤션센터가 전주를 대표하는 랜드마크가 될 수 있도록 롯데건설, 전주시와 협력해 안전하고 완벽한 시공이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.
고용주 롯데건설 개발사업본부장도 “전주컨벤션센터가 단순히 전시나 회의의 공간을 넘어서 지역 커뮤니티, 관광 문화 인프라를 연결하는 허브 역할을 할 수 있도록 시공에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
전주시는 현장사무소 축조가 마무리됨에 따라 본격적인 공사 체제로 전환하기로 했다. 전주시는 이달 중 안전관리계획과 유해위험방지계획을 수립한 뒤 오는 3월부터 본격적인 공사에 돌입할 계획이다.
전주컨벤션센터는 옥내·외 전시 면적 2만㎡와 2000명 이상 수용 가능한 대회의실, 20실 이상의 중소회의실 등을 갖춘 연면적 약 8만 3000㎡ 규모의 전시·회의·비즈니스 기능을 갖춘 복합컨벤션시설로 오는 2028년 말 건립될 예정이다.
이뿐만 아니라 전주 MICE복합단지에는 컨벤션센터를 중심으로 4성급 호텔(200실 이상 규모), 상업시설인 판매시설, AI 기반의 첨단 디지털 체험 공간인 G-Town, 한국문화원형 콘텐츠 체험전시관, 전주시립미술관이 함께 들어선다.
강정원 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글