민주당 전북도당, 3차 광역·기초의원 경선 결과발표

7일과 9일, 3차 광역 13곳, 기초 31곳 후보자 선출 결과 공지

민주당 전북도당 3차 광역의원 경선결과/민주당 도당

더불어민주당 전북특별자치도당이 6·3 제9회 전국동시지방선거 광역의원 선거구 13곳과 기초의원 선거구 31곳의 후보경선 결과를 공개했다.

민주당 전북도당은 지난 7일과 9일 제3차 광역·기초의원 선거구별 경선 결과를 발표하고 본선에 나설 후보자와 기호 순번을 공개했다.

발표된 3차 경선 결과 지역은 광역의 경우 전주 3곳, 군산 3곳, 익산 4곳, 김제 2곳, 부안 등 13곳이이며, 기초는 전주 8곳, 군산 6곳, 익산 6곳, 정읍 7곳, 김제 4곳 등 31곳이다.

광역 결정후보는 전주시 제8선거구 남관우, 전주시 제9선거구 서난이, 전주시 제11선거구 김남규, 군산시 제2선거구 김동규, 군산시 제3선거구 나종대, 군산시 제4선거구 한준희, 익산시 제1선거구 최종오, 익산시 제2선거구 조은희, 익산시 제3선거구 김경진, 익산시 제4선거구 한정수, 김제시 제1선거구 김주택, 김제시 제2선거구 김영자, 부안군 김창현 이다.

민주당 전북도당 3차 기초의원 경선결과/민주당 전북도당

기초는 전주시 다선거구 김정명(가)·이남숙(나)·최주만(다), 마선거구 진예찬(가)·김동헌(나)·심성욱(다), 바선거구 전윤미(가)·김성규(나)·조훈(다) 후보 등이다.

아선거구는 김윤수(가)·최서연(나), 자선거구는 은영표(가)·최지은(나)·김재범(다), 차선거구는 신동이(가)·온혜정(나) 후보가 이름을 올렸다.

카선거구는 김인철(가)·박윤정(나)·최명권(다), 타선거구는 신인철(가)·신유정(나) 후보가 각각 공천을 받았다.

군산에서는 가선거구 서동수(가), 임동준(나), 나선거구 서은식(가), 조현수(나), 설경민(다), 다선거구 최경애(가), 이동현(나), 바선거구 지해춘(가), 이형미(나), 사선거구 김효주(가), 오승철(나), 윤신애(다), 아선거구 김관우(가), 김경식(나), 장병훈(다) 순으로 결정됐다.

익산은 다선거구 박종대(가), 강경숙(나), 라선거구 한창훈(가), 박종철(나), 마선거구 정원상(가), 전세성(나), 바선거구 김선남(가), 정형미(나), 이충열(다), 아선거구 김순덕(가), 소길영(나), 자선거구 박철원(가), 최재현(나), 황두관(다) 등이 후보로 선출됐다.

정읍은 가선거구 오명제(가), 고성환(나), 나선거구 김경섭(가), 김영태(나), 다선거구 황혜숙(가), 한선미(나), 라선거구 최강술(가), 최재기(나), 마선거구 이남희(가), 김용훈(나), 김정훈(다), 바선거구 서향경(가), 박일(나) 사선거구 정상섭(가), 김영현(나) 등이다.

김제는 가선거구 이정자(가), 주상현(나), 남궁윤(다), 나선거구 최보선(가), 오승경(나), 김영자(다), 다선거구 장민우(가), 오상민(나), 김민완(다), 라선거구 김진수(가), 김승일(나), 문순자(다) 순으로 마무리됐다.

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