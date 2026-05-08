‘내란 방조 무혐의’ 김관영 “전북 모독 정치에 책임 물어야” 의혹 제기자 이원택 향해 “정치생명 걸겠다는 약속 유효?”

김관영 전북도지사 예비후보가 8일 전북특별자치도의회에서 종합특검 관련 긴급 기자회견을 열고 질의에 답변을 하고 있다. 연합뉴스

'내란 방조 의혹'에 대해 2차 종합특검의 무혐의를 받은 무소속 김관영 전북특별자치도지사 예비후보는 8일 "(이 의혹을 제기한) 더불어민주당 이원택 예비후보의 '대국민 사기극, 도민 모욕의 정치'에 대해 결코 그냥 넘어가지 않겠다"고 강조했다.

그는 이날 전북도의회 기자회견에서 "법과 절차에 따라 성실히 조사에 임했고 진실이 확인됐다"며 이같이 밝혔다.

종합특검은 전날 내란 부화수행, 직권남용 권리행사 방해, 직무 유기 등 3가지 혐의로 고발된 김 예비후보에 대해 혐의없음(증거 불충분) 처분을 내렸다.

내란 방조 의혹은 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 당시 전북도가 행정안전부의 지침에 따라 도청사 폐쇄 등을 이행하고 지역계엄사령부에 협조했다는 것으로, 이 예비후보가 이를 집중적으로 문제 제기한 바 있다.

김 후보는 "이번 사건은 김관영 개인의 억울함으로 끝날 일이 아니다"라며 "선거를 위해 내란 몰이에 나서고 성실한 공무원들을 의심의 시선 앞에 앞세웠다"고 지적했다.

그는 이를 전북도정에 대한 모욕, 민주주의를 지켜온 전북도민을 모욕한 정치적 폭거로 규정했다.

김 후보는 이 후보를 향해 "이제 도민 앞에 답해야 한다"며 "정치생명을 걸겠다는 그 약속이 지금도 유효한가. 거짓말로 전북도정과 공직자들에게 상처를 준 데 대해 사과할 용의가 있는가. 선거를 위한 내란 프레임으로 도민을 모욕한 책임을 어떻게 질 것인가"라고 공개적으로 물었다.

김 후보는 지난 4일 기자간담회에서 "특검이 이 사건을 기소하면 정계를 은퇴하겠다"며 "이 후보도 정치적 생명을 걸고 정확한 사실관계를 규명하겠다고 했으니, 어떤 식으로든 책임을 져야 할 것"이라고 배수진을 친 바 있다.

그는 "진실은 확인됐으니 이제는 책임의 시간"이라며 "전북도민의 자존과 명예를 흔드는 어떠한 시도에 대해서도 단호하게 대응할 것"이라고 덧붙였다.

그러면서 "12·3 내란 당시 전북도청은 결코 폐쇄되지 않았다"며 "그간 (이 후보의) 기자회견이나 여러 주장에 대해 법적인 책임을 물을 부분에 관한 구체적인 검토를 시작하겠다"며 향후 대응을 시사했다.

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