이원택 vs 김관영, 전북도지사 공약 대결 본격화…도정 ‘교체’냐 ‘연속성’이냐

김관영 무소속 출마 선언으로 이원택과 경쟁 이원택 “전북 ‘내발적 발전’ 성장 전략” 내세워 김관영 “중단 없는 도정 완성” 성과·안정성 강조

지난 2025년 9월 4일 국회의원 회관에서 열린 ‘전북 국회의원 전북특별자치도 조찬간담회’에서 당시 이원택 국회의원과 김관영 지사가 손을 맞잡고 있다. /전북도

6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북특별자치도지사 선거가 더불어민주당 이원택 예비후보와 무소속 김관영 예비후보 간 경쟁 구도로 가열되는 양상이다.

양측 모두 ‘전북 발전’을 핵심 가치로 내세우고 있지만 도정 운영 방식과 정책 방향은 차이를 보인다.

이번 선거는 사실상 ‘새로운 도정 체제 구축’과 ‘기존 도정 성과 완성’ 가운데 어떤 방향을 선택할지에 도민들의 표심이 요동칠 것으로 보인다.

이 예비후보는 지난달 27일 “전북의 내발적 발전 전략을 구체적으로 실현하겠다”며 도지사 직속 ‘내발적 발전위원회’ 신설 공약을 발표했다.

그러면서 집권여당의 연계성을 강점으로 철도망 확충과 광역 교통 인프라 개선을 핵심 공약으로 제시했다.

전라선 수서행 KTX 신설을 비롯해 전주역 주차난 해소, 정읍역 추가 정차, 익산역 광역환승센터 건립 등을 통해 이동 편의성과 수도권 접근성을 높이겠다는 것이 구상이다.

이 예비후보는 “저비용 공공주거 정책을 통해 ‘1000원 주택’ 등 청년들의 주거 부담을 낮추고 결혼·정착·복지 정책을 연계한 지원 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

또 보훈수당 인상과 보훈 힐링공원 조성, 여성·소상공인 지원 확대 등을 통해 생활 밀착형 정책도 강화한다는 구상도 내놓았다.

20조원 규모 메가펀드 조성을 대표 공약으로 내세웠는데 전북미래성장펀드와 국민성장펀드를 결합해 지역 산업과 기업 투자 기반을 확대하고 자본 선순환 구조를 만들겠다는 전략이다.

반면 김 예비후보는 민선8기 도정의 연속성과 안정적인 운영을 핵심 기치로 내걸고 있다.

김 예비후보는 지난 6일 예비후보 등록과 함께 “전북 대도약의 기반을 완성하겠다”며 재선 도전 의지를 공식화했다.

그는 현직 도지사로서 지난 4년간 추진해온 사업의 성과를 이어가 정책 단절 없이 완성도를 높이겠다는 점을 부각하고 있다.

주요 공약으로는 RE100 산업단지 조성, AI 데이터센터 구축, 방산 혁신클러스터 확대, 피지컬AI 산업 육성, 전주 하계올림픽 유치, 금융중심지 지정 등을 제시했다.

특히 새만금 개발과 기업 유치, 산업 구조 다변화 등을 통해 지역 경제 체질 개선과 미래 산업 기반 구축에 집중하겠다는 전략이다.

또한 재정 지속 가능성을 고려한 맞춤형 복지 지원과 현장 중심 행정을 강조하며 기존 정책의 실효성을 높이는 방향에 무게를 두고 있다.

결국 이번 도지사 선거는 집권여당과의 협력을 통한 새로운 성장 전략을 택할 것인지, 기존 도정의 흐름을 유지하며 성과 완성에 집중할 것인지가 분수령이 될 전망이다.

지역 정치권 관계자는 “선거운동 과정에 공약 실현 가능성과 행정 역량, 추진력 등을 둘러싼 치열한 공방이 벌어질 것으로 보인다”고 밝혔다.

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