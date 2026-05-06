“동학을 전북의 미래로”…민주당 원팀, 세계화 프로젝트 시동

이원택·조지훈·유희태·권익현 후보 합동 회견 헌법 전문 수록·국가사업화·국제포럼 추진 제시 “동학 정신, 전북 먹거리이자 세계적 자산으로 육성”

6일 전북도의회에서 브리핑룸에서 6.3 지방선거 더불어민주당 전북 단체장 예비후보들이 기자회견을 하고 있다./촬영=이준서 기자.

더불어민주당 소속 전북 단체장 예비후보들이 동학농민혁명을 전북의 미래 성장 동력으로 육성하겠다는 공동 비전을 내놨다. 동학 정신의 헌법 전문 수록부터 역사문화권 국가사업화, 국제 교류 확대까지 연결해 전북의 대표 역사 자산을 세계화하겠다는 구상이다.

이원택 전북특별자치도지사 예비후보와 조지훈 전주시장·유희태 완주군수·권익현 부안군수 예비후보 등은 6일 전북자치도의회 브리핑룸에서 합동 기자회견을 열고 “동학농민혁명을 미래 전북의 정체성이자 도민을 먹여 살릴 핵심 자산으로 키우겠다”고 밝혔다.

이들은 동학농민혁명 기념일(5월 11일)을 앞두고 발표한 공동 구상에서 △동학 정신 헌법 전문 수록 △동학 역사문화권 조성사업 국가사업화 △동학 가치 세계화 등 3대 전략을 제시했다.

우선 동학 정신의 헌법 전문 수록을 위한 국민운동을 추진하고, 국가보훈부와 협의해 전봉준·손화중 장군 등에 대한 독립유공자 서훈 확대를 추진하겠다고 전했다. 국가기념식으로 치러지는 동학 기념행사 역시 전북 전체가 참여하는 공식 행사로 확대하겠다는 계획이다.

동학 역사문화권 조성과 관련해서는 ‘동학 역사문화권 조성 특별법’ 제정을 추진해 국가사업으로 키우고, 유네스코 세계기록유산인 동학 기록물을 보존·연구할 ‘글로벌 동학 아카이브’와 미래세대 체험관 조성 방안도 제시했다.

또 집강소 복원과 전주화약 공원 건립, 생명의 순례길 조성 등 지역별 사업을 추진하고, 웹툰·영화·미디어 콘텐츠를 활용한 동학 문화산업 육성에도 나서겠다고 밝혔다.

이들은 “동학의 핵심 정신은 연대와 공존”이라며 “민주당 원팀이 정의롭고 실천하는 정치로 도민 삶을 바꾸는 데 앞장서겠다”고 말했다.

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