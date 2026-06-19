[월드컵] '석패' 홍명보호, 남아공엔 비겨도 32강…지면 탈락할 수도

18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국이 멕시코의 루이스 로모에게 선취골을 허용하고 있다. 연합뉴스

한국이 공동 개최국 멕시코에 패해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그를 조 1위로는 통과할 수 없게 됐다.

하지만 32강 진출 가능성은 여전히 경쟁 팀들보다 크다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(이하 한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모에게 뼈아픈 결승 골을 내주고 멕시코에 0-1로 졌다.

체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은 1승 1패(승점 3)가 됐으나 조 2위는 유지했다.

남아프리카공화국을 2-0으로 눌렀던 멕시코는 2연승(승점 6)을 달려 남은 체코전 결과에 상관 없이 이번 대회 48개 참가국 중 가장 먼저 조 1위 및 32강 진출을 확정 지었다.

이날 1-1로 비긴 체코(2득점 3실점)와 남아공(1득점 3실점)은 나란히 1무 1패(승점 1)가 된 상황에서 골 득실 차로 3, 4위 자리를 나눠 가졌다.

한국은 오는 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아공과 조별리그 마지막 경기를 치른다.

같은 시간 체코와 멕시코는 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 맞붙는다.

48개국이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 이번 대회에서는 각 조 1, 2위 24개국에 3위 중 상위 8개국이 합류해 32강 토너먼트로 우승 경쟁을 이어간다.

조별리그에서 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 이른바 '승자 승' 규정이 먼저 적용된다.

이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.

3차전에서 한국이 남아공을 꺾고 멕시코가 체코에 패해 한국과 멕시코가 2승 1패로 승점이 같아지더라도 한국이 1위를 할 수 없는 이유다.

이제 홍명보호로서는 멕시코전 패배의 아쉬움을 빨리 털어내고 남아공을 상대로 조 2위를 확정하는 게 최선인 상황이 됐다.

현재 한국, 체코, 남아공 중 자력으로 조 2위를 차지할 수 있는 팀은 한국뿐이다.

한국은 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위 자리를 꿰찬다.

32강 진출 확정으로 3차전에서는 힘을 뺄 수도 있는 멕시코를 체코가 꺾어 1승 1무 1패(승점)로 한국과 승점이 같아져도 1차전 맞대결 패배 때문에 한국을 넘어설 수는 없다.

다만, 홍명보호가 남아공에 진다면 최악의 경우 조 4위로 탈락할 수도 있다.

체코가 멕시코를 누르고 남아공이 한국을 제압하면 체코와 남아공은 1승 1무 1패, 한국은 1승 2패가 된다.

물론 남아공에 지더라도 체코가 멕시코를 이기지 못하면 한국은 멕시코, 남아공에 이은 조3위로 32강 진출 기회를 엿볼 수 있다.

A조에서 2위로 조별리그를 마치면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치른다.

현재 캐나다와 스위스가 1승 1무로 B조 1, 2위에 올라 있는데 두 팀은 조별리그 최종전에서 맞붙는다.

A조 3위를 하면 독일이 있는 E조나 벨기에가 있는 G조 1위와 힘겨운 32강전을 치러야 한다.

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