검찰, 모텔에서 시비 끝에 지인 살해한 60대 구속기소

[연합뉴스 자료사진]

모텔에서 공구로 지인을 살해한 60대가 재판에 넘겨졌다.

전주지검 형사3부(장태형 부장검사)는 살인 혐의로 A(61)씨를 구속기소 했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난달 23일 전북 전주시 덕진구의 한 모텔에서 지인 B(58)씨를 전동공구 등으로 살해한 혐의를 받고 있다.

그는 일용직 노동일을 함께하는 B씨와 술을 마시다가 시비가 붙어 범행한 것으로 드러났다.

A씨는 경찰에 붙잡힌 이후에도 "B씨가 말을 함부로 해서 그랬다"고 피해자에게 책임을 떠넘기는 투로 진술했다.

검찰 관계자는 "피해자 가족에게 심리치료비와 구조금 등을 지원할 예정"이라며 "피고인이 죄에 상응하는 처벌을 받도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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