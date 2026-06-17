집은 전주 직장은 완주⋯직장·주거 불일치 현상 심화

전주시정연구원, 직주 균형·불일치 실태 이슈 브리프 발간 거주자 5명 중 1명 타 시·군 근무⋯"고용·생활 균형 회복해야"

전주시청 전경./전북일보 DB

집은 전주, 직장은 타 도시인 직장·주거 불일치 현상이 심각한 것으로 나타났다.

전주시정연구원은 17일 직주(직장·주거) 균형 및 불일치 실태를 분석한 JJRI 이슈 브리프 제27호를 발간했다. 전주시의 지역 성장 기반 구축과 전주 광역 생활권의 기능 연계성 강화를 위한 정책 방향도 제시했다.

분석 결과 전주시의 고용 기반 직주 비율이 타 시·군에 비해 낮은 수준을 보였다. 완주군 등 전주시와 인접한 타 시·군과의 강한 상호 의존적 통근 연계성이 존재하는 것으로 조사됐다.

실제로 지난 2024년 기준 전주시에 거주하면서 다른 지역으로 통근하는 취업자 또한 지난 2016년 18.46%에서 2024년 21.74%로 증가했다.

근로 소득 연말정산 신고 현황 또한 인원·금액 각각 23.7%, 30.6%에 달하는 순유출을 기록했다. 전주시의 공간·경제적 직주 불일치가 지속적으로 심화하고 있다는 의미다.

전주시정연구원은 단순한 도시 경쟁력의 악화 문제보다도 전주시와 인접한 지역과의 산업·주거 기능의 분화 과정인 것으로 풀이했다.

이에 탄소·바이오 헬스 등 전략 산업의 고부가가치 기술 개발, 산학연 협력 거점 선제적 조성 등이 필요하다고 제언했다. 전주시의 산업적 특성과 전북 특별법 2차 개정에 따른 특례를 적극 활용해야 한다고 강조했다.

박미자 전주시정연구원장은 “전주시의 직주 불일치는 단순한 일자리 부족 문제가 아니라 산업과 주거 기능이 광역 생활권 내에서 분화된 결과로 나타나는 구조적 현상으로 이해해야 한다”고 설명했다.

그러면서 “전주 광역 생활권 차원의 산업 연계 강화와 교통 접근성 개선을 통해 지역 내 고용·생활 기능의 균형을 회복해 나가는 정책적 노력이 필요하다”고 덧붙였다.

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