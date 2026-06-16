코스트코 익산점, 지역상권 상생 협의 돌입

익산시, 유통기업상생발전협의회 개최…코스트코 측 지역협력계획서 검증 지역 소상공인 및 전통시장 대표 “보여주기식 아닌 실질적인 상생안 필요”

최재용 익산시 부시장이 16일 시청 대회의실에서 코스트코 익산점 대규모점포 개설등록과 관련해 유통기업상생발전협의회를 주재하고 있다./사진 제공=익산시

호남권 최초인 코스트코 익산점 건립 사업이 대규모점포 개설등록을 위한 최종 관문에 돌입했다.

익산시는 16일 유통 전문가와 소상공인 단체, 전통시장 대표 등 위원 8명이 참석한 가운데 유통기업상생발전협의회를 개최했다.

이번 협의회는 유통산업발전법에 따른 법적 절차로, 단순한 행정 요건 충족을 넘어 글로벌 창고형 할인매장 입점이 익산의 골목상권과 전통시장에 미칠 파급 효과를 면밀히 분석하고 주식회사 코스트코코리아가 제출한 지역협력계획서의 실효성을 철저히 검증하기 위해 마련됐다.

이날 회의에 참석한 소상공인과 전통시장 단체는 대형 유통기업 진출에 따른 생존권 위기를 가감 없이 피력하며 강도 높은 상생안을 주문했다.

위원들은 일회성 기부나 형식적인 홍보를 탈피하고 익산시민 우선 채용 비율 확대, 지역 농·특산물 및 가공품 입점·납품 규모 의무화 등 익산 경제에 실질적으로 기여할 수 있는 구체적인 지역 환원 방안을 피력했다.

시는 이날 협의회에서 분출된 각계각층의 날카로운 쓴소리와 제언을 철저히 검토해 코스트코 측이 제출할 보완용 지역협력계획서에 촘촘하게 반영되도록 노력할 방침이다.

김호진 익산시소상공인연합회장은 “코스트코 익산점 개설이 장기 불황을 겪고 있는 전통시장과 골목상권 소상공인들에게 미칠 타격이 매우 우려된다”며 “눈가림식 상생이 아닌, 피해 업종에 대한 확실하고 실질적인 보전 대책과 지역상권을 보호할 수 있는 명확한 가이드라인이 반드시 마련돼야 한다”고 강조했다.

시 관계자는 “건축허가라는 외형적 절차가 마무리된 만큼, 이제는 지역 소상공인들과의 조화로운 상생이라는 내실을 다져야 하는 가장 중요한 시점”이라며 “향후 코스트코 측의 보완 서류를 토대로 협의회를 추가 개최하는 등 최종 개설등록 완료 전까지 끈질긴 중재 노력을 다해, 익산시민의 소비 편익과 소상공인의 생존권이 모두 윈윈(Win-Win)할 수 있는 최선의 합의점을 도출하겠다”고 말했다.

한편 코스트코 익산점은 교통영향평가와 건축위원회 심의를 거쳐 이달 초 건축허가를 최종 완료했으며, 시는 이번 유통기업상생발전협의회에서 도출된 상생안 보완 조치를 바탕으로 대규모점포 개설등록을 매듭짓게 된다.

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