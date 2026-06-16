‘빠니보틀·권은비’ 고군산군도 매력 알렸다

유튜브 웹 예능 ‘아이더 샬레 시즌3’ 군산편 촬영 방축도~말도~명도 잇는 고군산섬잇길 홍보

고군산군도에서 아이더 샬레 시즌 3’ 군산편이 쵤영, 기대를 모으고 있다./사진제공=군산시

군산시와 한국관광공사 전북지사가 수려한 비경을 자랑하는 고군산군도를 대한민국 대표섬 백패킹(배낭여행 및 야영) 명소로 알리기 위해 본격적인 공동 마케팅에 나섰다.

이번 협력은 최근 MZ세대를 중심으로 급성장한 친환경 아웃도어 트렌드인 ‘백패킹’을 고군산군도의 독보적인 섬 자원과 결합해 섬 관광에 활력을 불어넣고, 체류형 관광객을 적극 유치하기 위해 마련됐다.

공동마케팅은 ‘아웃도어 브랜드 아이더’에서 제작한 ‘아이더 샬레 시즌 3’ 군산편으로 1편은 지난 4일, 2편은 지난 11일 순차 공개됐다.

이 영상은 여행 크리에이터 ‘빠니보틀’과 가수 ‘권은비’가 요리 전문가 및 일반 여행자(6명)와 함께 1박 2일 섬 백패킹 여정을 담았다.

1편에서는 장자도를 거쳐 방축도에서 본격적인 섬 트레킹과 백패킹이 진행됐다.

2편에서는 방축도에서 텐트를 치고 하룻밤을 보낸 뒤 직접 잡은 놀래미와 셰프가 준비한 가브리살을 활용한 커리로 야영의 낭만을 이어갔다.

다음 날 배를 타고 말도에 입도해 말도 등대와 천년송•고릴라를 닮은 기암괴석 등 섬 특유의 자연경관을 감상하며 보물찾기 이벤트를 즐겼다.

이후 K-관광섬 고군산섬잇길을 따라 말도에서 보농도를 지나 명도까지 트레킹을 이어갔다.

섬과 섬을 잇는 제1교·제2교를 건너며 탁 트인 서해 바다를 배경으로 한 이국적인 풍경을 만끽했으며, 명도에서는 구렁이전망대와 오진여 전망대에 올라 고군산군도의 장엄한 해상 경관을 감상했다.

여정의 대미는 방축도에서 직접 채취한 거북손·보말로 끓인 군산식 짬뽕밥과 명도 이장님이 건네준 싱싱한 생선회로 장식하며, 섬이 선사하는 자연의 맛을 오롯이 담아냈다.

시 관계자는 “이번 콘텐츠는 고군산군도의 빼어난 자연경관과 K-관광섬 고군산섬잇길 트레킹 코스를 수백만 구독자를 보유한 크리에이터를 통해 전국에 생생하게 소개하는 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 K-관광섬 고군산군도의 브랜드 가치를 높이기 위한 다양한 협업을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 군산편 촬영 영상은 아이더 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

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