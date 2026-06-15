시청 아니라 시민청?…전주시장직 인수위, ‘시민청’ 설립 속도

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정책 수립·집행·평가 등 전 과정에 시민 참여 확대 “시민의 삶을 행정의 최우선에 두는 생태계 조성 목표”
전주에 시민주권 실현의 구심 축이 될 시민청이 들어설 전망이다.
민선 9기 전주시장직 인수위원회는 15일 시민청 신설을 위한 밑그림 그리기에 속도를 낸다고 밝혔다. 시민의 삶을 행정의 최우선에 두는 행정 생태계를 만드는 것이 목표다.
시민청은 정책 수립·집행·평가 등 전 과정에 시민 참여를 확대하기 위한 핵심 기관이다. 단순한 자문 기구가 아닌 행정·연구 기관이 함께 지역의 정책 방향을 결정하는 역할을 맡게 될 것으로 보인다.
특히 행정 중심에서 벗어나 주민자치회, 마을 공동체 등을 연계해 이들이 스스로 참여할 수 있는 길을 여는 등 제도적으로 안착시킨다는 계획이다.
김경아 시정혁신 분과위원장은 “민선 9기의 초석을 놓는 일을 본격화했다고 생각하면 될 것 같다”며 “무엇보다 시민청 신설은 민선 9기 정체성과도 직결되는 만큼 이에 초점을 맞춰 구체적인 실현 계획을 내놓겠다”고 강조했다.
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