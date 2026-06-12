전북도·전주시, 방산혁신클러스터 최종 선정…첨단 방위산업 거점 도약

충남·인천과 함께 3곳 선정…전남·부산·광주 등 6개 지자체 경쟁 뚫어 국비 245억원 포함 총 490억원 투입, 방산혁신클러스터 조성 본격화 탄소소재 강점 살려 국방 첨단복합소재 거점 구축·방산시장 진출 지원

12일 전북특별자치도청 기자실에서 양선화 전북자치도 미래첨단산업국장이 방산혁신클러스터 선정 관련 언론브리핑을 하고 있다. /김영호 기자

전북특별자치도와 전주시가 방위사업청이 추진하는 ‘2026년 방산혁신클러스터’ 공모사업에 최종 선정되면서 전북이 미래 방위산업의 핵심 거점으로 도약할 기반을 마련했다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 12일 전북자치도청 기자실에서 언론브리핑을 열고 “방산혁신클러스터 선정은 전북이 미래 첨단 방위산업 중심지로 도약하는 역사적 전환점”이라며 “탄소소재와 첨단복합소재 기술을 기반으로 대한민국 방위산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 이끌겠다”고 밝혔다.

방산혁신클러스터는 지역 특화산업과 방위산업을 연계해 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 지원하고 지역 중심의 방산 생태계를 구축하는 국가사업이다.

올해 공모에는 전북을 비롯해 충남, 인천, 전남, 부산, 광주 등 6개 지자체가 참여했으며, 최종적으로 전북과 충남, 인천이 선정됐다.

전북은 올해 하반기부터 2030년까지 5년간 총사업비 490억원(국비 245억원·지방비 245억원)을 투입해 국방 첨단복합소재·부품 분야 연구개발과 시험평가 인프라 구축에 나선다.

이를 통해 탄소복합재 기반의 국방 첨단소재 공급망을 구축하고 국내 유일의 소재·부품 중심 방산 거점으로 성장시킨다는 구상이다.

특히 전주권과 새만금을 연계한 사업 구조가 특징이다. 전주권에서는 탄소섬유와 내열소재 기업들이 고강도 경량·내열 소재를 개발하고 이를 부품에 적용해 신뢰성을 검증한다.

이후 드론과 기동로봇, 무인수상정 등 완성 제품은 새만금 실증테스트베드에서 성능을 확인하는 체계를 구축한다.

도는 이번 사업을 통해 탄소복합재를 활용한 내열·경량·특수기능 소재를 방위산업에 접목하고, 지역 기업의 방산시장 진출을 지원하는 원스톱 지원체계도 마련할 계획이다.

이로써 소재·부품·완제품의 기획부터 설계, 연구개발, 시험평가, 조달까지 전 과정을 아우르는 통합 생태계를 구축해 첨단 방위산업 공급기지로서의 위상을 강화한다는 방침이다.

주요 사업으로는 국방 첨단소재·부품 국산화 연구개발, 시험평가 플랫폼 구축 및 실증 지원, 방산기업 맞춤형 사업화 지원, 방산 전문인력 양성, 기업 유치 및 창업 지원, 방산 수출 지원 등이 추진된다.

양 국장은 “최근 K2 전차와 K9 자주포, 천궁 등 K-방산의 수출 확대에도 불구하고 국방 핵심소재 상당 부분을 해외에 의존하고 있다”며 “전북은 탄소 기반 첨단복합소재 산업과 새만금 실증 인프라를 바탕으로 국방 첨단소재의 국산화와 공급망 안정화에 기여할 수 있다는 점을 인정받았다”고 설명했다.

전북은 이번 사업을 계기로 그동안 전방산업 확대에 한계가 있었던 탄소산업의 활용 범위를 방위산업까지 넓힐 수 있게 됐다. 전주 국가산업단지에 조성될 ‘전북전주 방산혁신종합지원센터’를 중심으로 지역 중소·벤처기업의 방산 진입을 지원하고 기술 경쟁력 강화에도 나설 예정이다.

또 탄소융복합소재를 우주항공용 고온·극한 소재 분야에 적용하고, 수소연료전지와 이차전지를 무기체계 전동화 전원체계에 활용하는 등 미래 국방 수요 대응에도 집중한다. 아울러 현대자동차그룹 투자와 피지컬 AI 전략 사업 등과 연계해 새만금에 모빌리티, 무인로봇, 유·무인 복합체계 실증 기반을 구축하고 방산 산업 저변을 확대할 계획이다.

도는 방산혁신클러스터를 시작으로 향후 소부장 특화단지와 국가첨단전략산업 특화단지 유치까지 단계적으로 추진해 전북형 방산 생태계를 완성한다는 전략이다.

양 국장은 “방산은 단기간 성과보다 장기적인 산업 경쟁력 확보가 중요한 분야”라며 “이번 클러스터 선정이 지역 기업 성장과 양질의 일자리 창출, 투자 유치로 이어질 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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