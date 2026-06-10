군산시 “수제맥주축제서 다양한 홍어 요리 즐겨보세요”

군산시의 대표 여름 축제인 ‘2026 군산 수제맥주&블루스 페스티벌’이 오는 6월 12일부터 14일까지 근대역사박물관 일원에서 개최된다./사진제공=군산시

군산시가 오는 12일부터 14일까지 개최되는 ‘2026 군산수제맥주 & 블루스 페스티벌’에서 지역 대표 수산물인 ‘군산 참홍어’의 브랜드 우수성을 알리고 소비 촉진을 위한 풍성한 마케팅 행사를 추진한다.

특히 이번 축제 기간 동안 군산참홍어(서해근해연승연합회) 단체가 직접 먹거리 부스로 참가할 계획이다.

부스에서는 군산 참홍어를 활용한 다채로운 요리를 선보인다.

판매 메뉴는 오직 군산에서만 제대로 맛볼 수 있는 △홍어구이 △홍어튀김 & 칩스 △홍어무침 △홍어회 등 총 4종이다.

대표 메뉴인 ‘홍어구이’ 등은 지난해 축제 당시 방문객들의 입맛을 사로잡았고, 올해도 축제를 찾는 식도락가들에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다.

시는 축제를 찾는 가족 중심 방문객과 젊은 층을 사로잡기 위해 온·오프라인을 아우르는 적극적인 홍보도 펼칠 계획이다.

수제맥주 페스티벌 기간에 맞춰 공식 인스타그램을 통한 사전 홍보를 진행하고 있으며, 행사 현장에서는 군산 수산물 대표 캐릭터인 ‘홍이(군산참홍어)’를 활용한 전용 포토존을 운영한다.

이와 함께 캐릭터를 활용한 다채로운 홍보물 배부 이벤트도 함께 진행, 축제장의 흥을 돋울 계획이다.

박동래 군산시 수산산업과장은 “군산 참홍어는 군산을 대표하는 특화 수산물로 우수한 품질과 차별화된 맛을 갖추고 있다”며 “이번 수제맥주축제를 통해 군산 참홍어의 브랜드 가치를 높이고 지역 수산물 소비 활성화에 기여할 수 있도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.​

한편 시는 시는 기후변화에 따라 증가하는 지역 수산자원의 부가가치를 높이고 소비를 촉진하기 위해 ‘지역특화 수산물 홍보 및 마케팅 용역’을 추진해 왔다. 이를 통해 군산 참홍어를 활용한 다양한 제품과 레시피를 개발하고, 대표 캐릭터인 ‘홍이’등을 제작하는 등 브랜드 육성에 힘쓰고 있다.

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