이원택 “호남·제주 메가시티로 경제 강화…전주·완주 통합 군민 뜻 존중”

인수위 출범 기자간담회서 “통합 반복 추진 지역 갈등” 재생에너지·광역교통망 기반 호남·제주 메가시티 추진

10일 전북바이오융합산업진흥원에서 도지사직 인수위원회 출범과 관련해 이원택 전북특별자치도지사 당선인이 신형식 인수위원장과 함께 기자간담회에서 발언하고 있다. /김영호 기자

이원택 전북특별자치도지사 당선인이 전주·완주 통합에 대해 찬성 입장은 변함이 없지만 현실적으로 추진이 어려운 상황이 됐다고 평가하며, 완주군민의 뜻이 확인된 만큼 당분간 통합 논의는 쉽지 않을 것이라고 밝혔다.

이 당선인은 10일 전북바이오융합산업진흥원에서 도지사직 인수위원회 출범과 함께 현판식을 가진 후 기자간담회에서 “전주·완주 통합에 대한 입장이 반대로 바뀐 적은 없다”며 “지금도 통합 자체에는 찬성한다”고 말했다.

다만 그는 “통합을 추진하려면 완주군민들이 설렐 수 있는 비전과 정책을 제시해야 했는데 그러지 못했다”며 “1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤 또다시 통합을 추진하겠다고 하는 것은 완주 지역 내 갈등을 키울 소지가 크다”고 지적했다.

이 당선인은 이날 출범한 도지사직 인수위원회의 핵심 과제 중 하나로 ‘5극3특 호남·제주 메가시티’ 구상을 제시했다.

그는 “광주·전남·전북·제주는 대한민국 역사 속에서 상대적으로 홀대받았던 지역”이라며 “이재명 정부 출범을 계기로 연대를 통해 경제와 산업을 일으켜 서남권 경제권을 강화하자는 취지”라고 밝혔다.

메가시티 구상은 재생에너지를 기반으로 한 산업 협력과 광역 교통망 구축, 역사·문화권 연계가 핵심이다.

이 당선인은 “서해안 철도를 비롯해 충남·충북까지 연결하는 교통 인프라를 구축하고, 재생에너지 분야 공동 협력과 입법·정책·예산 연대를 강화할 계획”이라며 “중국 크루즈 입항이 본격화되면 부안과 제주, 중국 청도를 연결하는 관광·물류 협력 프로젝트도 추진할 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “부울경 메가시티가 교통 인프라를 중심으로 경제권을 확대하는 것처럼 호남·제주 메가시티 역시 광역 교통망과 재생에너지 협력을 통해 경제권을 강화하는 것이 목표”라고 강조했다.

그는 “광주·전남·제주 등 3개 광역자치단체의 추진 의지가 강하다”며 “우선 공동 용역을 추진하고 결과가 나오면 내년 예산부터 공동 사업을 반영해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

10일 전북바이오융합산업진흥원에서 도지사직 인수위원회가 출범과 함께 기념 촬영을 하고 있다. /인수위

한편 이날 출범한 인수위원회는 신형식 전 한국기초과학지원연구원장을 위원장으로 재생에너지·피지컬AI 미래산업분과 등 5개 분과와 호남·제주 메가시티 특별위원회 등 3개 특별위원회 체제로 운영되며, 오는 30일까지 민선 9기 도정 운영 청사진 마련에 나선다.

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