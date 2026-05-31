[창간 76주년 특집] 새만금 현대차 투자, 대전환의 심장

전북·현대차 9조 원 투자협약…새만금 대전환 신호탄 AI·로봇·수소 미래 산업 전진기지, 새만금 집결 본격 범정부·전북도 행정 지원 TF 총력, 2027년 본격 착공

지난 2월27일 새만금 로봇과 수소, AI시티 투자협약식에서 이재명대통령과 정의선 현대차그룹회장 등이 포즈를 취하고 있다./전북도

민선 8기 전북특별자치도와 현대차그룹이 9조 원 규모의 투자협약을 체결하며 새만금이 AI·로봇·수소를 아우르는 첨단산업의 심장부로 부상하고 있다.

공들여온 기업 유치 노력과 과감한 규제 혁신이 결실을 보며, 전북 산업 구조의 근본적 전환이 본격화하고 있다.

△9조 원의 청사진, 새만금에 펼치다

정부 5개 부처, 전북자치도, 현대차그룹은 2월 27일 군산새만금컨벤션센터에서 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다.

새만금 112만 4000㎡(약 34만 평) 부지에 AI 데이터센터(5억 8000억원), 로봇 제조·부품 클러스터(4000억 원), 수전해 플랜트(1조 원), 태양광 발전(1억 3000억 원), AI 수소 시티(4000억 원) 등 5대 사업이 골자다.

총 투자 규모 9조 원은 전북 역사상 단일 투자협약으로는 전례를 찾기 어렵고, 단순한 기업 유치를 넘어 전북 산업 지형 자체를 다시 그리는 대형 프로젝트다.

핵심 인프라는 GPU 5만 장 규모의 AI 데이터센터다. 자율주행·로봇 등 ‘피지컬 AI’ 구현에 필요한 대규모 연산 인프라를 구축하고, 새만금의 풍부한 일조량을 활용한 재생에너지로 가동한다는 구상이다. 피지컬 AI는 자율주행차·물류 로봇·웨어러블 기기 등이 대표적인 응용 분야다. 새만금의 AI 데이터센터는 이 같은 미래 기술의 연구·개발과 실증을 위한 핵심 인프라로 기능할 예정이다.

로봇 제조·부품 클러스터는 물류·배송 로봇과 웨어러블 로봇 등을 양산하며 국내 중소 협력사의 생태계를 키운다.

에너지 분야는 GW급 태양광 발전과 하루 80톤 규모의 그린수소를 생산하는 수전해 플랜트를 건설해, 생산된 수소를 현지 모빌리티와 도시 에너지로 활용하는 ‘지산지소(地産地消)’ 모델을 실현한다. 새만금 스마트 수변도시 일원에는 피지컬 AI 기술이 접목된 로봇 친화 도시·수소 실증단지를 포함한 ‘AI 수소 시티’가 들어서며, 글로벌 스마트시티 사업으로 확산할 계획이다.

전북특별자치도 김종훈 경제부지사 주재로 현대차 투자협약에 따른 후속조치 관련 회의가 지난 3월 3일 열리고 있다./전북도

△범정부 지원 체계, 속도를 높이다

이번 투자를 국가 전략 사업으로 규정한 정부는 5개 부처가 역할을 나눠 전방위 지원에 나섰다. 국토교통부는 AI 시티 기반 조성과 새만금 지역 교통·정주 여건 개선을, 과학기술정보통신부는 AI 데이터센터 생태계 구축을 담당한다.

산업통상자원부는 로봇 산업 육성을, 기후에너지환경부는 청정수소 생산과 안정적 전력 공급 체계 마련을 맡는다. 새만금개발청은 인허가를 포함한 행정 절차 간소화와 신재생에너지 연계 지원에 집중한다.

각 부처가 분산된 역할을 맡되, 국무조정실이 전체를 총괄 조율하는 구조로 행정 효율성을 극대화한다는 방침이다. 부처별 담당 영역이 AI·로봇·수소·에너지로 구분되는 만큼, 각 분야 기존 정책과의 연계성도 높아지고, 집중 지원이 가능해질 전망이다.

재정 뒷받침도 속도를 내고있다.

지난 4월 6일 현대차그룹은 한국산업은행·IBK기업은행·한국수출입은행·신용보증기금과 금융지원 협약을 맺어 안정적인 자금 조달 기반을 확보했다. 정책금융기관 4곳이 한꺼번에 참여한 것은 이번 투자의 규모와 국가적 중요성을 반영한 결과로, 단순한 자금 지원을 넘어 정부의 확고한 추진 의지를 시장에 발신하는 신호로도 해석된다. 범정부 TF는 규제 개선, 세제 혜택, 인허가, 기반시설 지원을 종합 검토 중이며, 범정부 지원 계획에는 새만금 투자의 속도를 좌우할 핵심 규제 혁파 방안이 담겨 있어 귀추가 주목된다.

지난 3월 31일 신승규 현대자동차그룹 부사장이 전북도청에서 새만금 투자 협약이행 점검회의를 마치고 언론 질의에 답하고 있다./전북도

△전북, 제도와 조직으로 투자 뒷받침

전북자치도는 투자 이행의 실행력을 높이기 위해 지난 3월 ‘현대자동차투자지원단’을 신설하고, 부서별로 흩어진 과제를 통합 관리하는 컨트롤타워 역할을 맡았다. 유관부서 주간 정례회의, 부서 간 쟁점 조정, 국무조정실 및 관계 부처와의 협업을 통해 투자 진행에 속도를 붙이고 있다. 민선 8기 출범 이후 다져온 기업 유치 기반과 규제 혁신 노력이 이번 협약의 밑거름이 됐다는 평가가 나오는 배경이다.

제도적 기반 마련도 병행한다. 전북특별법 3차 개정안에 로봇 실증특구 지정, AI·데이터센터 집적단지 조성, 수소 생산 촉진 지역 지정 등 43개 특례 조문을 담아 지난 4월 6일 발의했다. 현대차그룹이 요구한 과제들을 법적으로 뒷받침해 투자 이행의 속도를 높이려는 포석이다.

수소 유통 인프라 확대를 위한 ‘수소 및 수소화합물 사업법'과 AI 데이터센터 인허가 간소화를 위한 ‘인공지능 데이터센터 특별법’도 추진 중이다.

두 법안 모두 현대차그룹의 새만금 투자와 직결되며, 입법이 완료되면 사업 추진 일정에도 탄력이 붙을 것으로 전망이다.

재정 지원 측면에서는 ‘기업 및 투자유치 촉진 조례’를 개정해 도내 1조 원 이상 투자 또는 1000명 이상 신규 고용 기업에 투자 금액의 10% 범위 에서 최대 1000억 원의 보조금을 지원할 수 있도록 했다.

여기에 새만금 지역을 로봇·수소 산업의 5극 3특 성장거점으로 삼아 규제 없이 자유로운 기술 실증이 가능한 ‘새만금 메가특구’ 지정도 추진한다. 규제를 걷어낸 자리에 첨단산업 클러스터를 세운다는 전략으로, 도가 기업 친화적 환경 조성에 얼마나 적극 나서고 있는지를 보여준다.

지난 4월 29일 현대자동차 전주공장에서 김관영 도지사와 전북특별자치도 관계자들이 미래 모빌리티 산업 설명을 듣고 있다./전북도

△전북을 넘어 대한민국의 성장동력으로

현대차그룹의 이번 투자는 전북 산업 구조를 미래형 신산업 중심으로 전환하는 분기점으로 꼽힌다.

약 16조 원의 경제 파급효과와 직·간접 고용 7만 1000명 창출이 예상되는 가운데, 글로벌 앵커기업의 입주를 계기로 관련 부품·협력업체의 동반 입주와 전후방 연관 산업의 연쇄 투자가 가속할 전망이다.

새만금에 조성되는 AI·로봇·수소 에너지 클러스터는 각 산업 기능을 유기적으로 연결해 소재·부품·장비, 전력 인프라, 데이터, 물류·모빌리티 산업의 동반 성장을 이끈다. 산업단지 조성과 함께 도로·철도·항만·공항 등 광역 교통망이 구축되고 새만금 지역의 물류·교통 인프라가 확충될 전망이다. 이는 전주 등 인접 도시의 배후 주거 수요를 높이는 동시에, 산업단지 종사 인력의 정주 여건 개선과 지역 내 소비·생활권 확장으로 이어질 수 있다. 서남해안권 전체의 혁신 역량 강화와 지역균형발전 촉진 효과도 기대된다.

새만금 투자 세부 전망은 올해 세부 설계를 구체화한 뒤 2027년 AI 데이터센터 착공을 시작으로 태양광 발전, 로봇 제조·부품 클러스터, 수전해 플랜트 순으로 단계적 투자를 집행할 예정이다.

이재명 대통령은 투자협약 이후 “기업이 지역으로 진출하는 최고의 모범 사례”라며 “새만금이 로봇과 인간이 공존하는 미래 첨단도시로 도약할 수 있도록 정부가 모든 가용 자원을 동원해 확실히 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 이는 새만금의 상징성과 국가적 의미를 강조한 것으로, 현대차의 새만금 투자가 국가 미래 전략의 핵심 축임을 보여준다.

김민석 국무총리역시 “기업의 투자가 지체되지 않도록 불필요한 규제를 과감히 철폐해야 한다”며 “총리실 주도로 각 부처와 지자체가 원팀이 되어 새만금을 대한민국 혁신 성장의 심장으로 만들고, 행정의 속도를 평소보다 3배 이상 높여 기업이 요구하는 환경을 즉각 조성하겠다”고 말했다.

김 총리의 발언은 국무조정실 중심 범정부 ‘새만금·전북 대혁신 TF’의 속도전 속 투자 이행에 대한 정부의 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.

전북자치도 관계자는 “새만금에서 시작된 첨단산업 투자의 효과가 대한민국 미래전략산업을 선도하는 계기가 될 것”이라며 “정부와 긴밀히 공조해 새만금과 전북이 대한민국 전체의 새로운 성장 동력으로 이어지도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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