‘보리 가격 폭락’⋯군산회현농협 지원 ‘총력’

군산 회현농협이 보리 가격 폭락으로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 직거래 판매에 나서고 있다./사진제공=회현농협

군산 회현농협이 보리 가격 폭락으로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 발 벗고 나섰다.

회현농협에 따르면 올해 보리 파종면적 급증으로 인한 보리 수급 과잉으로 가격이 폭락 중이다.

지난해 산지가격 9~10만원/40kg을 호가 했던 보리는 현재 3만원 중반대로 하락한 상태다.

특히 농협과 계약재배 하지 못한 많은 농가들이 보리를 처리하지 못하고 있는 등 위기를 맞고 있는 것으로 알려졌다.

이런 가운데 회현농협은 이들 농가를 위해 보리 판매 행사를 적극 추진하고 있다.

회현농협은 인천 부평농협을 비롯해 서서울농협‧남서울농협‧서남부농협‧농협하나로유통센터 수원점 및 성남점‧소비자 택배 직거래 등을 통해 300톤 규모의 판매처를 확보했다.

여기에 농민 조합원 보리 수매 확대 및 산지농협과 소비지농협이 협력해 유통마진을 최소화하는데 주력하고 있다.

김기동 조합장은 “ 쌀과 달리 보리에 대한 수급 안정대책이 전무한 만큼 정부 및 지자체에서 대책을 수립해야 한다”며 "(회현농협도) 소비지농협과 소통을 더욱더 강화해 보리를 판매할 수 있는 직거래 장터를 많이 발굴할 것”이라고 말했다.

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