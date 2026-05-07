“민주당 바꾸라는 게 도민 명령”…김관영, 전북도지사 무소속 출마 선언

"호남에서 시작된 정치 변화, 이번엔 전북이 민주당 바꿀 차례” 정청래 지도부 공천 ‘직격’… “도민 선택권 빼앗겼다” 반발 27조 투자유치·올림픽 성과 강조하며 ‘도민소속 후보’ 자처

7일 김관영 전북특별자치도지사 예비후보가 전북도의회 브리핑룸에서 무소속 출마선언을 하고 있다./사진=이준서 기자

더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사 예비후보가 7일 무소속으로 전북도지사선거 출마를 공식 선언했다.

김 예비후보는 민주당 공천 과정을 “도민 선택권을 빼앗은 결정”이라고 규정하며 “호남에서 다시 정치 변화를 시작하겠다”고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “오늘부터 당의 공천장이 아니라 도민의 판단을 받겠다”며 “무소속 후보가 아니라 도민소속 후보로 이 길에 나서겠다”고 말했다.

그는 민주당의 제명 결정에 대해 “민주당이 지켜온 공정과 정의의 가치를 믿어왔지만 이번 공천 과정은 공정하지 못했다”며 “도민 앞에서 정정당당하게 경쟁할 기회조차 보장되지 않았다”고 주장했다. 이어 “이번 선거는 개인의 억울함을 넘어 도민의 선택권을 회복하고 전북의 미래와 경제 흐름을 지키는 문제”라고 강조했다.

김 예비후보는 지난 4년간의 도정 성과도 전면에 내세웠다. 그는 “현대차 9조원 투자를 포함한 27조원 규모 투자유치와 2036 하계올림픽 국내 후보도시 선정은 ‘전북은 안 된다’는 편견을 깬 성과”라며 “피지컬 AI와 이차전지, 바이오, 방산, 재생에너지, 새만금 등 전북 산업지도가 빠르게 바뀌고 있다”고 말했다.

이어 “이제 막 엔진이 돌아가기 시작했고 결실을 향해 가고 있는데 여기서 멈출 수는 없다”며 “씨 뿌린 사람이 물을 주고 수확해야 한다. 기업들이 전북을 믿고 투자한 약속을 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다.

지난해 불거진 대리운전비 지급 논란에 대해서는 재차 사과했다. 그는 “청년들의 음주운전을 막기 위해 삼촌의 마음으로 대리운전비를 지급했다가 상당 부분 회수했지만 저의 불찰이었다”며 “공직자로서 더 세심했어야 했다”고 말했다. 다만 “그 문제를 이유로 도민의 선택권까지 사라져서는 안 된다”며 “최종 판단은 도민들께서 해주셔야 한다”고 덧붙였다.

질의응답 과정에서는 민주당 지도부와 이원택 후보를 향한 공세도 이어졌다. 김 예비후보는 “12·3 내란 동조 프레임으로 저를 컷오프시키려는 시도가 있었고, 현금 제공 의혹과 관련해서는 해명조차 충분히 받아들여지지 않은 채 12시간 만에 제명됐다”며 “정청래 지도부가 죽인 김관영을 전북도민들이 다시 살려주실 것이라 믿는다”고 말했다.

또 “대한민국 정치 변화는 늘 호남에서 시작됐다”며 “이번 전북 민심의 변화가 민주당에 경종을 울리는 계기가 될 것”이라고 주장했다. 이어 “무소속으로 민주당 공천 후보를 이긴 뒤 다시 민주당으로 돌아가 당 시스템 변화를 이끌겠다”고 밝혔다.

이원택 민주당 예비후보를 겨냥해서는 “식사비 대납 의혹으로 경찰 조사를 받고 있는 만큼 무혐의가 나오지 않는다면 정치적 책임을 져야 한다”며 “정치는 결국 약속”이라고 말했다.

김 예비후보는 “12·3 내란 동조 의혹으로 기소된다면 정치할 생각이 없다”며 “기소되는 순간 바로 정계 은퇴하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지