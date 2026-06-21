안호영 "통합 발전공사 본사, 새만금이 최적지"…전북 유치 논리 선점해야

발전공기업 5사 통합 논의 본격화 “재생에너지 전환 현장에 컨트롤타워 둬야”

더불어민주당 안호영 국회의원(완주·진안·무주)은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “통합 발전공사의 본사는 새만금으로 가야 한다”고 밝혔다. /안호영 의원 SNS 갈무리

국가 에너지 공기업 재편 논의가 새만금의 미래 전략과 맞물리고 있다. 한국전력 산하 발전공기업 5사를 통합하는 방안이 검토되면서, 새만금을 재생에너지 전환의 실행 거점으로 키워온 전북이 통합 발전공사 본사 유치전에 선제적으로 나서야 한다는 목소리가 커지고 있다.

더불어민주당 안호영 국회의원(완주,진안,무주)은 최근 기후에너지환경부의 발전공기업 역할 재정립 연구용역 중간보고회 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "통합 발전공사의 본사는 새만금으로 가야 한다"고 밝혔다.

이번 중간보고회에서는 남동·중부·서부·남부·동서발전 등 발전공기업 5사를 하나의 체계로 통합하는 방향이 제시됐다. 분산된 발전 구조로는 재생에너지 확대와 대규모 투자, 급증하는 전력 수요, 탄소중립 과제에 효과적으로 대응하기 어렵다는 판단에서다.

안 의원은 발전공기업 통합을 단순한 조직 개편이 아니라 에너지 전환을 실행할 새로운 구조를 만드는 과정으로 봤다.

그는 "2035년 온실가스 감축, 2040년 탈석탄, 재생에너지 확대와 전력 수요 증가에 대응하려면 재생에너지 개발과 계통 안정, 정의로운 전환을 함께 수행할 실행 구조가 필요하다"고 설명했다.

본사 입지와 관련해서는 새만금의 상징성과 현장성을 강조했다.

안 의원은 "새만금은 대한민국에서 가장 빠르게 재생에너지 생산과 산업이 집적되고 있는 공간"이라며 "태양광과 풍력, 산업단지가 결합된 에너지 전환의 핵심 현장"이라고 평가했다.

이어 "발전공사의 본사는 단순한 행정기관이 아니라 국가 에너지 전략을 설계하고 실행하는 컨트롤타워"라며 "이 컨트롤타워가 현장과 떨어져 있어서는 에너지 전환을 제대로 이끌 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "이번 통합의 본질이 재생에너지 중심 국가 전환이라면 본사는 과거의 기반이 아니라 미래가 시작된 현장 위에 세워져야 한다"고 역설했다.

안 의원의 주장에 따라 통합 논의가 아직 초기 단계인 만큼 전북도와 정치권이 새만금 유치 논리를 조기에 구체화해야 한다는 필요성이 요구된다.

지역 정가 관계자는 "새만금이 에너지 생산과 산업단지, 첨단산업 수요가 맞물린 공간이라는 점을 앞세워 정부 논의 과정에서 존재감을 키워야 한다"고 했다.

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