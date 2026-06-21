‘제2경찰학교’ 민선 9기 핵심 과제 부상하나… 22일 인수위 보고 예정

도 자치경찰위, 인수위 현안 보고 통해 남원 유치 필요 강조 충남 아산과 유치 경쟁…민선 9기 사업 추진 동력 확보 관건 민주당·도지사 공약 우선순위서 밀려 지원 약화 우려도 제기 국가균형발전 명분 강화 속 정치권 공조가 성패 좌우 전망

지난해 11월 5일 국회 앞에서 열린 제2중앙경찰학교 설립을 위한 결의 행사 당시 모습. /전북자치경찰위원회

이원택 전북도지사 당선인의 공약 우선순위에서 밀려난 것으로 평가받던 제2중앙경찰학교 남원 유치가 민선 9기 첫 현안 가운데 하나로 다뤄질 전망이다.

전북자치경찰위원회가 22일 인수위원회에 제2중앙경찰학교 남원 유치 추진 상황 및 향후 대응 전략을 보고할 예정이어서 새로운 도정의 국책사업 유치 의지를 통한 향후 사업 추진 동력 확보 여부에 이목이 쏠린다.

이정린 인수위 간사는 “인수위 차원에서도 국가기관 유치를 통한 지역 성장동력 확보 방안에 관심을 보이고 있다”고 설명했다.

제2중앙경찰학교는 미래 치안환경 변화에 대응할 경찰 인재 양성을 위해 추진되는 국가사업이다.

전북특별자치도는 영·호남과 수도권의 균형발전, 지방소멸 위기 대응 차원에서 남원이 최적지라는 점을 강조하고 있다.

남원 후보지는 운봉읍 구 가축유전자원시험장 부지 일원으로 100% 국공유지여서 토지 매입비가 들지 않는 것이 가장 큰 강점으로 꼽힌다.

광주~대구고속도로와 순천~완주고속도로, KTX·SRT 연계 교통망을 갖추고 있으며 오는 2030년 달빛철도 개통 시 접근성도 더욱 개선될 전망이다.

전북자치도는 제2중앙경찰학교가 남원에 들어설 경우 연간 5천여 명의 신임 경찰 교육생 유입과 약 300억 원 규모의 경제적 파급효과, 300여 명의 상주 인력 증가 효과를 기대하고 있다.

인구 감소와 지역경제 침체를 겪고 있는 남원시로서는 지방소멸 위기를 극복할 수 있는 전환점이 될 수 있다는 분석이다.

지난해 11월 5일 국회 앞에서 열린 제2중앙경찰학교 설립을 위한 결의 행사 당시 모습이다. /전북자치경찰위원회

사업 추진도 계속 진행 중이다. 경찰청은 지난해 7월 제2중앙경찰학교 설립 후보지를 공모한 뒤 같은 해 9월 남원·아산·예산 등 3개 후보지를 1차 선정했다.

이후 후보지 분석 용역을 진행해 왔으며, 당초 지난해 11월 종료 예정이던 용역 기간을 올해 2월까지 연장한 데 이어 최근에는 추가로 연장한 것으로 알려졌지만 완료 시점은 미정이란 게 전북도가 파악한 동향이다.

도와 자치경찰위원회는 향후 2차 심사와 최종 평가에 대비해 전문가 자문을 통한 대응 논리 개발에 나서고 있다.

특히 부지 비용 절감 효과와 신속한 개발 가능성, 향후 확장성, 국가균형발전 효과 등을 핵심 논리로 내세워 경찰청과 정부를 설득한다는 계획이다.

정치권 공조도 변수로 꼽힌다. 지역에서는 국회 행정안전위원회와의 협력 강화와 함께 여야를 초월한 공동 대응이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

실제 도는 최종 후보지 결정 때까지 지역 정치권, 남원시와 긴밀한 협력 체계를 유지하며 유치전에 총력을 기울일 방침이다.

이연주 전북자치경찰위원장은 “남원 후보지는 국공유지를 활용할 수 있어 사업비 절감 효과가 크고, 넓은 부지를 기반으로 향후 확장성도 충분하다”며 “영호남 상생 협력 등 국가균형발전과 지방소멸 대응이란 정책적 당위성까지 갖춘 만큼 최종 선정될 수 있도록 대응 논리를 지속 보강하겠다”고 말했다.

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