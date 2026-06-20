익산 붕어빵 아저씨 김남수 씨, 사랑의열매 나눔리더 가입

매일 1만 원씩 모아 매년 365만 원 기부…지역사회 선한 영향력 확산

익산시가 19일 전북사회복지공동모금회 관계자들과 함께 김남수 씨(가운데)에게 나눔리더 인증패를 전달하고 있다./사진 제공=익산시

익산 붕어빵 아저씨 김남수 씨가 사랑의열매 나눔리더에 가입하며 따뜻한 기부문화 확산에 힘을 보탰다.

익산시는 19일 전북사회복지공동모금회 관계자들과 함께 김남수 씨의 나눔리더 가입을 축하하며 인증패를 전달했다.

나눔리더는 나눔 문화를 선도하는 개인 기부자로, 1년 이내 100만 원 이상을 기부하거나 기부를 약정한 사회복지공동모금회 기부자 클럽이다.

김 씨는 원광대학교 앞 대학로에서 붕어빵 가게를 운영하며 어려운 이웃을 돕고자 매일 1만 원씩 모아 매년 365만 원을 지역사회에 전하고 있다. 2012년부터 이어온 꾸준한 나눔으로 지역사회에 따뜻한 울림을 전하며 선한 영향력의 아이콘으로 자리매김하고 있다.

김 씨는 “시민들의 성원이 있었기에 오랜 기간 나눔을 이어올 수 있었다”며 “작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

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