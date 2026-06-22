제13대 전북도의회 전반기 민주당 의장 후보에 김희수 의원

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제13대 전북특별자치도의회 전반기 더불어민주당 의장 후보로 재선의 김희수(전주 6) 의원이 선출됐다.

전북도의회 민주당 소속 당선인 42명은 22일 도의회에서 의원총회를 열고 김 의원을 의장 후보로 정했다.

김 의원은 결선 투표에서 22표를 얻어 20표를 받은 김대중(익산 1) 의원을 가까스로 따돌렸다.

1차 투표에서는 김희수 의원이 17표, 김대중 의원이 16표를 받았으며 9표에 그친 이명연(전주 10) 의원은 탈락했다.

제1, 2 부의장 후보로는 이병도 도의원(전주 1), 박정규 도의원(임실)이 각각 뽑혔다.

13대 전북도의회는 의원 44명 중 42명이 민주당 소속이어서 이날 선출된 후보들은 사실상 의장단으로 낙점됐다.

상임·운영위원장 후보는 운영위원장 강태창(군산 1), 기획행정위원장 염영선(정읍 2), 농업복지환경위원장 권요안(완주 2), 경제산업건설위원장 김동구(군산 2), 문화안전소방위원장 김성수(고창 1), 교육위원장 전용태(진안) 의원으로 정해졌다.

전북도의회는 오는 7월 1∼2일 제429회 임시회를 열고 의장단(의장·부의장)과 상임위원장들을 선출할 예정이다.

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