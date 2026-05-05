이원택, 지역언론 여론조사·김관영 무소속 출마 비판하며 민감한 반응

여론조사 ‘왜곡’, 조작의혹' 거론 강하게 반발 자신이 우세 결과에도 조사전반 부정 논리 일관성 떨어져 심지어 “사법적 판단 끝나”라는 표현도 근거 빈약 “혹 불리해질 구도 방어 차원”해석도

이원택 더불어민주당 도지사 후보(왼쪽)가 여론조사 공정성 문제를 제기하며 공세 수위를 높이고 있는 가운데, 김관영 전북도지사의 무소속 출마 가능성을 둘러싼 양측 간 신경전이 격화되고 있다. /전북일보 DB

6·3 제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 선거를 앞두고 이원택 더불어민주당 예비후보가 김관영 현 지사의 무소속 출마 움직임과 최근 한 지역언론이 실시한 여론조사를 동시에 겨냥하며 비판 입장문을 내는 등 공세를 펴고 있다.

그러나 지역 정가 일부에선 “과도한 반응이자 근거가 취약한 주장”이라며, 이 예비후보가 출마하려는 김 지사에 대해 민감하게 반응하고 있다는 지적도 나온다.

이 예비후보는 5일 입장문을 내고 최근 도내 한 언론사가 실시한 여론조사를 ‘왜곡’ ‘조작 의혹’ 수준까지 거론하며 강하게 반발했다.

이 예비후보는 “여론조사 질문 설계와 결과 해석이 특정 후보에 유리하게 짜여 민심을 왜곡하고 있다”면서 “그럼에도 도민들은 흔들리지 않았고, 오는 선거에서 부패와 배신의 정치를 심판해야 한다”고 주장했다.

그러나 해당 여론조사결과 이 예비후보가 오차범위 내에서 앞선 결과를 보인 상황에서 조사 전반을 부정하는 태도는 논리적 일관성이 떨어진다는 지적이 나온다.

특히 이 예비후보 측은 자신이 ‘결백이 입증된 후보’라는 표현을 사용했는데, 이에 대해서도 사실관계 논란이 일고 있다.

식사비 대납 의혹에 대한 민주당 중앙당의 감찰 결과와 별개로 아직 경찰의 수사가 진행되고 있는 단계로, 사법적 판단이 내려지지 않은 상황에서 이를 기정사실화한 표현은 과도하다는 것이다.

또 김 지사의 경우 당 제명 이후 정치권에서는 무소속 출마 가능성을 사실상 기정사실로 받아들이고 있는데, 이 예비후보 측은 이를 ‘꼼수’로 규정하며 비판하고 있다.

이에 대해 일각에서는 “이 예비후보가 프레임 공세에 집중하는 모습”이라는 해석도 나온다.

지역 정가에서는 이번 메시지를 두고 “여론조사 방식에 대한 문제 제기를 넘어, 불리해질 수 있는 선거 구도를 선제적으로 방어하려는 성격이 강하다”는 분석이 나온다.

한 지역정가 관계자는 “무소속 변수로 판세가 흔들리는 상황에서 김 지사의 출마로 혹시 있을 위기감이 반영된 대응으로 보인다”고 말했다.

김 지사의 무소속 출마가 가시화되면서 전북도지사 선거는 기존 당내 경쟁 구도를 넘어 ‘민주당 대 무소속’ 대결로 재편될 가능성이 커지고 있다. 이에 따라 양측 간 공방은 더욱 격화될 전망이다.

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