전북 기름값 끝없는 상승세...국제유가도 불안정

주유소에 기름을 넣으려는 차량들의 행렬이 이어지고 있다. 연합뉴스

도내 기름값 상승세가 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 국제유가 또한 높은 수준을 유지하면서 당분간 상승 흐름이 이어질 것이라는 전망이 나온다.

6일 한국석유공사 오피넷에 따르면 이날 전북 지역 휘발유 평균 가격은 리터당 2006.36원으로 전일 대비 1.32원 올랐다. 경유 또한 리터당 2001.99원으로 전일 대비 1.42원 상승했다. 전국 평균 가격 역시 휘발유 리터당 2011.50원, 경유 리터당 2005.80원으로 연초 대비 크게 오른 상태다.

미·이란 전쟁 발발 이후 기름값은 연일 상승세를 이어가고 있다. 전쟁 초기였던 지난 3월 초만 해도 리터당 기름값은 1900원대 수준이었다. 이후 정부의 최고가격제 도입 영향으로 한때 1800원대 초반까지 내려가며 안정세를 보였지만, 최근 다시 매일 수 원에서 많게는 수십 원씩 오르는 흐름이 이어지고 있다.

국제유가도 불안정한 흐름을 이어가고 있다.

이날 두바이유 가격은 배럴당 104.54달러로 여전히 100달러를 웃돌고 있다. 미국과 이란 간 종전 협상이 이어지고 있음에도 국제유가는 좀처럼 하락하지 않고 있다. 협상 국면 속에서도 도발과 폭격 등이 반복되며 시장의 불안 심리가 이어지고 있는 점이 국제유가 상승세에 영향을 미치고 있다는 분석이다.

국제유가는 국내 가격에 반영되기까지 통상 1~2개월가량 시차가 발생하는 것으로 알려졌다. 이에 따라 전쟁 초기 상승한 국제유가 영향이 최근 국내 시장에 본격적으로 반영되고 있다는 분석도 나온다. 전문가들은 향후 국제 정세 불안이 이어질 경우 당분간 기름값 상승세가 지속될 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

정부의 5차 석유 최고가격제는 오는 8일부터 시행될 예정이다. 정부 재정 투입 규모 등에 따라 향후 석유 가격 변동 폭도 커질 것으로 예상된다.

도내 경제계 관계자는 “국제유가 상승 영향이 시차를 두고 국내 가격에 순차적으로 반영되고 있다”며 “물류비와 원가 부담이 커지면서 지역 기업과 자영업자의 부담도 함께 증가하고 있다”고 우려했다.

그러면서 “중동 지역 불안정성이 지속되고 있는 만큼 당분간 유가 변동성이 이어질 가능성이 크다”며 “유류비 부담에 따른 지역 소비 위축 가능성도 크다”고 덧붙였다.

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