코스피, 7,000 돌파…'꿈의 7천피' 시대 열렸다

(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6 jjaeck9@yna.co.kr

코스피가 6일 반도체주가 '불기둥'을 뿜으며 첫 7천선 고지를 밟았다.

이날 오전 9시 25분 기준 코스피는 전장보다 376.55포인트(5.43%) 오른 7,313.54다.

지수는 전장보다 156.02포인트(2.25%) 오른 7,093.01로 출발했다.

이로써 지난 2월 25일 역대 처음 6천선을 뚫은 지 2개월여 만에 사상 처음 7천선 고지를 밟았다. 거래일 기준으로는 47거래일만이다.

이후 상승폭을 키워 한때 7,311.54까지 치솟았다.

코스피200 선물지수가 급등하며 한때 프로그램 매수호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.

코스피는 지난해 10월 27일 사상 처음 장중 4,000선을 넘은 이후 3개월 만인 올해 1월 22일 5,000선을 돌파했다. 이후 한 달 만인 2월 25일 6,000선을 넘어섰으며, 2개월여만에 7,000선 고지마저 밟았다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.0원 오른 1,465.8원에 거래를 시작했다.

유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 3천961억원, 4천740억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 기관은 7천664억원 매도 우위다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 855억원 '사자'를 나타내고 있다.

간밤 뉴욕 증시는 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 또 다시 사상 최고치 기록을 경신했다.

미국과 이란 간 산발적인 교전에도 휴전 기조가 유지되고 있다는 소식에 국제 유가가 하락한 데다 인공지능(AI)과 반도체 관련 기업 실적에 대한 낙관론이 번진 영향이다.

6월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 3.90% 내린 102.27달러에 거래를 마쳤다.

인텔은 애플과의 새로운 반도체 공급 협상 소식에 힘입어 13% 가까이 급등, 기술주 상승을 이끌었다. 이에 필라델피아반도체지수는 4.23% 급등했다.

뉴욕증시 장 마감 후 공개된 AMD의 1분기 실적이 기대치를 웃돌면서 시간 외 거래에서 15% 급등했다.

미국 기술주가 치솟으면서 국내 증시도 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "코스피는 필라델피아 반도체 지수 4%대 강세, AMD의 시간외 주가 급등 효과 등이 외국인의 수급 여건을 개선하면서 7,000 돌파를 시도할 것"이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(10.11%)가 장중 26만1천500원까지 올라 사상 최고가를 경신했으며, SK하이닉스(9.05%)도 장중 한때 160만원을 넘어서며 역대 최고가를 새로 썼다.

아울러 SK하이닉스 최대주주 SK스퀘어(11.60%)도 급등, 100만원을 넘어서며 '황제주'에 등극했다.

'불장'에 수혜가 기대되는 증권주들도 강세다. 미래에셋증권(13.09%)가 급등해 52주 신고가를 경신했으며. 키움증권(15.03%)도 급등 중이다.

이밖에 현대차(2.60%), 기아(1.75%), LG에너지솔루션(0.85%), 두산에너빌리티(1.02%) 등도 강세다.

반면 한화에어로스페이스(-2.53%), HD현대중공업(-2.79%), 삼성SDI(-2.41%) 등은 하락 중이다.

지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM(-1.65%) 운용 화물선에서 화재가 발생한 가운데 장 초반 주가가 내리고 있다.

코스피 업종별로 보면 정보기술(13.04%), 전기전자(8.22%), 증권(6.53%) 등이 오르고 있으며 오락문화(-2.43%), 운송창고(-1.20%), 화학(-0.76%) 등은 하락 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 14.71포인트(1.21%) 내린 1,199.03이다.

지수는 전장보다 7.16포인트(0.59%) 상승한 1,220.90으로 출발해 하락세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1천749억원, 1천544억원 순매도하고 있으며, 개인은 3천576억원 매수 우위다.

알테오젠(-2.41%), 레인보우로보틱스(-2.04%), 삼천당제약(-2.20%), 리노공업(-2.15%), 코오롱티슈진(-0.67%) 등이 내리고 있다.

에코프로비엠(2.78%), 에코프로(1.41%) 등 이차전지주와 HLB(0.99%), 주성엔지니어링(1.11%), HPSP(2.57%) 등은 상승 중이다.

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