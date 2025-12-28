김건희 특검 조사 ‘박춘원 대표', 전북은행장 선임될까

JB금융지주, 차기 전북은행장으로 내정…오는 30일 이사회 열고 선임 마무리 예정 노익호 JB우리캐피탈 투자금융본부장, 전북은행 부행장 선임 등 박 대표 체제 전환 지역 정치권 등 예대금리차로 인한 비판 지속되는 상황에서 향후 신사업 등 관심

전북은행이 박춘원 현 JB우리캐피탈 대표의 전북은행장 선임과 관련해 내홍을 겪고 있지만 이사회는 오는 30일 박 대표의 은행장 선임을 최종적으로 결정할 것으로 알려졌다.

28일 전북은행 등에 따르면 은행은 오는 30일 이사회와 임시주주총회를 열고 은행장 선임 절차를 마무리할 예정이다. 앞서 JB금융지주는 박춘원 현 JB우리캐피탈 대표를 차기 전북은행장으로 내정한 바 있다.

다만 박 대표를 둘러싼 일부 외부 논란이 제기되면서, 전북은행 측은 당초 예정됐던 이사회 일정을 한 차례 조정했다. 이와 관련해 전북은행은 입장문을 통해 “일부 언론보도 등에서 제기된 사안을 포함해 비전과 전략, 리더십, 전문성, 사회적 책임 등 CEO 자격요건 전반에 대해 자회사 CEO후보추천위원회에서 철저한 검증을 거쳐 최종 후보로 추천했다”며 “이사회 차원의 추가 검증이 필요한 사항을 확인한 뒤 12월 말 이전에 은행장 선임 절차를 마무리할 예정”이라고 밝혔다.

일각에서는 사실상 선임 절차가 상당 부분 마무리 단계에 접어들었다는 관측도 나온다. 지난 24일 박 대표는 김기홍 JB금융지주 회장과 백종일 현 전북은행장과 함께 부행장 인사에 동참한 것으로 알려졌다. 이번 인사에서는 부행장 6명이 교체됐으며, 이 과정에서 전북은행 내부 출신이 아닌 노익호 JB우리캐피탈 투자금융본부장이 부행장으로 선임돼 이례적이라는 평가도 나온다.

이를 두고 금융권 안팎에서는 박 대표 체제 전환을 염두에 둔 인사라는 해석과 함께, 향후 조직 운영 방향에 대한 다양한 전망이 제기되고 있다.

내부에서는 기대와 우려가 엇갈리는 분위기다. 박 대표는 JB우리캐피탈 재임 기간 동안 사업 포트폴리오를 재편하고 신사업을 발굴해 수익성을 개선했다는 평가를 받는다. 실제로 JB우리캐피탈의 올해 순이익은 약 2540억 원(업계 추정)으로 전북은행(약 2150억 원·업계 추정)을 웃돌 것으로 전망되고 있다.

반면 최근 전북은행이 높은 예대금리차 문제로 지역사회와 정치권의 비판을 받은 상황에서, 캐피탈 중심의 수익성 강화 전략이 은행 경영에서도 그대로 이어질 경우 부담 요인이 될 수 있다는 지적도 제기된다. 다만 박 대표가 캐피탈에서 부동산 PF 대출 비중을 줄이고 비부동산 금융 비중을 확대해온 만큼, 전북은행에서도 자산 및 수익구조 개선에 나설 수 있을지 주목된다.

전북은행의 한 관계자는 “내부적으로는 선임 절차가 상당 부분 진행됐다는 인식도 있지만, 최종 결정은 이사회 결과를 지켜봐야 한다”며 “향후에는 신임 은행장 체제에서 사업구조와 수익성, 지역 금융기관으로서의 역할 전반에 대해 평가를 받게 될 것”이라고 말했다.

