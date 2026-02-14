국립군산대학교, 교육국제화역량인증 10년 연속 달성

교육부·한국연구재단 주관 2025년 평가서 학위·어학과정 모두 선정

국립군산대학교가 교육부 교육국제화역량인증제 평가에서 10년 연속 인증대학에 선정됐다.

지난 13일 군산대는 교육부와 한국연구재단이 주관한 2025년 교육국제화 역량 인증제 평가에서 학위과정과 어학연수과정 모두 인증을 획득하며 ‘10년 연속 교육국제화 역량 인증대학’이라는 성과를 달성했다고 밝혔다.

교육국제화역량인증제는 외국인 유학생 유치 및 관리 역량을 종합적으로 평가해 고등교육의 질적 수준과 국제적 신뢰도를 제고하기 위해 도입된 제도다.

유학생 지원 체계, 교육환경, 생활 지원 서비스 등 다양한 지표를 기준으로 엄격한 평가가 이뤄진다.

군산대는 외국인 유학생을 대상으로 한국어과정, 단기연수, 교환학생 프로그램, 현장실습 기반 기업 채용 연계 공유전공(2+2) 과정 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

또한 대학 차원의 체계적인 중장기 발전계획을 바탕으로 한 사업 추진과 지역사회 기여성과에서 높은 평가를 받았다.

인증대학에 선정되면 사증발급 절차 간소화, 정부초청장학생(GKS) 수학대학 선정, 해외 한국유학 박람회 개최 시 인증대학 참여 우대, 한국유학종합시스템(28개 언어) 등을 통한 대학 홍보 강화 등 다양한 정책적 혜택이 주어진다.

엄기욱 총장직무대리는 “앞으로도 우수한 유학생을 적극 유치해 양질의 교육 프로그램을 제공함으로써 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”며 “지역사회 발전과 한류 기반 글로벌 교육 네트워크 구축에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

군산=문정곤 기자

