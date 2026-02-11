“어려운 이웃 위해 써 주세요”…익명의 기부자, 전주시에 돈봉투 건네고 사라져

지난해에 이어 두 번째 기부로 알려져 감동 선사

전주시 김현옥 복지환경국장(오른쪽)과 박은숙 생활복지과장이 익명의 기부자가 건넨 봉투에 든 돈을 세고 있다. /전주시

익명의 기부자가 “어려운 이웃을 위해 써 달라”며 거액의 성금을 전주시청에 건네고 간 소식이 알려져 지역사회에 감동을 주고 있다.

전주시에 따르면 지난 10일 전주시청 생활복지과 사무실에 한 시민이 찾아와 부서 직원에게 흰 봉투를 건네고 자리를 떠났다.

이 시민은 자신의 신분을 밝히지 않은 제 흰 봉투만 전달하고 사라진 것으로 알려졌다. 직원이 뒤쫓아 나갔으나 익명의 기부천사는 사라지고 없었다는 것.

해당 직원이 사무실로 돌아와 확인한 봉투 속에는 5만 원권 지폐가 가득 들어있었다. 금액은 총 410만 원.

전주시가 확인한 결과, 이 기부자는 지난해 이맘때쯤 시청을 찾아와 비슷한 방식으로 성금을 전달한 것으로 밝혀졌다.

전주시는 기부자의 뜻에 따라 전달받은 성금을 사회복지공동모금회를 통해 전주 지역 저소득 취약계층과 복지 사각지대 가구를 지원하는 데 사용할 예정이다.

전주시 관계자는 “지난해에 이어 올해도 잊지 않고 시청을 찾아와 주신 익명의 기부자분께 진심으로 경의와 감사를 표한다”며 “기부자의 따뜻한 마음이 헛되지 않도록 전주시의 복지 사각지대를 구석구석 살피고, 소외된 이웃들의 삶을 돌보는 데 소중하게 사용하겠다”고 말했다.

강정원 기자

