‘꽃게장·박대·짬뽕’⋯군산 미식 관광지 주목

시, 향토 음식과 지역 식재료 소개

박대구이 정식/사진제공=군산시

최근 미식관광이 여행의 중요한 요소로 자리 잡으면서 연휴를 맞아 지역 고유의 음식 문화를 즐기려는 관광객들의 관심이 높아지고 있다.

이런 가운데 군산시가 향토 음식과 지역 식재료를 바탕으로 한 군산만의 미식 자원을 소개,눈길을 끌고 있다.

시가 첫 번째로 꼽은 지역 음식은 꽃게로 만든 ‘꽃게장’.

군산의 꽃게장은 과거 어민들이 꽃게를 오래 보관하기 위해 담가 먹던 저장 음식에서 유래해 오늘날 군산을 대표하는 향토 음식으로 자리 잡았다.

또한 신선한 꽃게에 짭조름한 간이 어우러져 밥과 함께 즐기기 좋아 남녀노소 모두에게 꾸준히 사랑받고 있다.

다음은 군산에서 특별히 즐겨 먹을 수 있는 ‘박대’이다.

참서대과 어종인 ‘박대’는 몸과 머리가 옆으로 매우 납작해 못난 얼굴 때문에 ‘문전박대’라는 속담까지 얻을 정도였으나 한번 맛보면 부드럽고 담백한 맛의 별미이다.

이렇게 최근 박대는 맛과 영양 면에서 뛰어난 가치를 인정받으면서 군산을 넘어 전국적으로 인기를 얻고 있다.

다양한 요리법이 개발되고, 젊은층의 관심이 높아지면서 위상도 올라간 군산 박대구이는 식당에서는 정식 메뉴로 제공되며 군산을 대표하는 별미로 손꼽힌다.

짬뽕도 빼놓을 수 없는 음식이다.

인천이 ‘짜장면의 도시’라면 군산은 ‘짬뽕의 도시’로 불릴 정도로 전국 어디에서 찾을 수 없을 정도로 푸짐한 해산물이 듬뿍 들어가 감칠맛이 일품이다.

덕분에 해마다 군산 짬뽕 페스티벌이 열릴 정도이며, 짬뽕 특화거리를 중심으로 다양한 스타일의 짬뽕을 한자리에서 맛볼 수 있어 미식 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

이외에도 신선한 해산물을 활용한 △활어회 정식 △아귀찜 △바지락칼국수 △ 물메기탕 △우럭매운탕 등 신선한 해산물을 활용한 음식들도 군산 바다의 매력을 한 상에 담아내고 있다.

시 관계자는 “군산은 바다와 농수산물이 어우러진 미식 관광 도시”라며 “군산을 찾는 관광객들이 지역의 맛을 통해 군산만의 매력을 자연스럽게 느끼길 바란다”고 말했다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지