김제시 가선거구 ‘최대 격전지’ 부상

첫 도전 민주당 후보 재선 경력 무소속 격돌 나선거구도 조국혁신당·무소속 포진 ‘5파전’

오는 6·3 전국동시지방선거 김제시 기초의원 후보자 등록 신청을 마감한 결과, 4개 선거구 중 3명을 뽑는 다선거구(신풍동, 봉남면, 황산면, 금산면)에 3명의 후보가 등록해 무투표 당선됐다.

전북선거관리위원회가 지난 14~15일 6·3 전국동시지방선거 김제시 기초의원 후보자 등록 신청을 접수한 결과, 더불어민주당 후보 12명과 조국혁신당 1명, 무소속 3명이 출사표를 던졌다.

김제시의 경우 이번 6·3 전국동시지방선거는 이전 선거와 달리 선거판세에 큰 변수가 생겨 더욱 관심을 끌고 있다. 공직선거법 개정으로 기초의원 선거구가 중대선거구제 시범 실시지역으로 지정되면서, 기존 5개 선거구(의원정수 2명 가·나·다 선거구, 3명 라·마 선거구)가 의원정수 3명의 4개 선거구(가·나·다·라)로 변동됨에 따라 더불어민주당 공천경쟁이 한층 치열한 양상을 보인 것이다.

실제, 재선을 노렸던 현역 의원 2명이 공천경쟁에서 탈락했고, 정치신인 7명(비례대표 2명 포함)이 새로 공천을 받으면서 차기 김제시의회에 ‘새바람’을 예고하고 있다.

이번 선거 최대 격전지로 부상한 가선거구(만경읍, 요촌동, 백산면, 공덕면, 청하면)의 경우, 3선에 도전하는 이정자 후보와 재선을 노리는 주상현 후보, 첫 도전에 나선 남궁윤 후보(정당)가 재선 경력의 무소속 유진우 후보와 격돌한다.

나선거구(교월동, 죽산면, 부량면, 성덕면, 진봉면, 광활면)는 더불어민주당 최보선 후보(전 김제시 경제복지국장)와 재선에 도전하는 오승경 후보, 제7·8대 의원을 역임한 김영자 후보가 더불어민주당 텃밭에 도전하는 조국혁신당 박성운 후보(김제신협 이사), 무소속 조성원 후보(농업)와 ‘마지막 결전’을 앞두고 있다.

라선거구(용지면, 백구면, 금구면, 검산동)는 더불어민주당 김진수 후보(전 김제시 자치행정국장)와 3선에 도전하는 김승일 후보, 비례대표에서 지역구로 옮겨 공천을 받은 문순자 후보가 무소속 최훈 후보(전 더불어민주당 전북도당 청소년대책특별위원회 국장)와 ‘표심잡기’에 나선다.

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