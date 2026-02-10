‘콩나물시루’ 익산문화체육센터, 시민 안전 위협

하루 이용객 1500명 넘어…과밀·혼잡으로 인한 안전사고 빈번 시중가 25% 수준 이용료·무제한 이용 구조 개선 필요성 대두

익산문화체육센터 오픈런. 시민들이 새벽부터 줄지어 서 있다가 오픈 시간에 맞춰 물밀듯이 들어오고 있다./사진 제공=익산문화체육센터

#1. 익산문화체육센터를 이용 중인 A씨는 지난달 5일 혼잡한 여자 샤워장에서 미끄러지면서 허리를 다쳤다.

#2. 지난달 13일에는 B씨가 사우나에서 나오다가 정신을 잃고 쓰러져 응급실로 이송되는 사건이 벌어졌다.

시민들의 건강한 삶을 위해 운영 중인 익산문화체육센터가 이용객 과밀로 인해 오히려 시민 안전을 위협하고 있다.

혼잡한 목욕탕과 탈의실 등에서 미끄럼 사고나 부딪힘 사고가 끊이지 않고 있는데, 최근 3개월간 발생한 사고만 7건에 달한다. 특히 이용객 대부분이 65세 이상 고령층이라는 점은 문제의 심각성을 더한다.

시설 규모 대비 과밀 이용이 주된 원인으로 꼽힌다.

센터 이용객은 지난해 기준 56만 명으로, 산술적으로 하루 1500명이 넘는 시민이 헬스장과 목욕탕, 찜질방 등을 이용하고 있다.

주변지역 주민 등 감면 적용 시 시중가의 25% 수준에 불과한 목욕탕 일일권 가격(1800원)과 이용시간 제한이 없다는 점이 과밀 이용을 부추기고 있는 양상이다.

실제 새벽 오픈 전부터 줄지어 서 있는 오픈런 현상이 매일같이 반복되고 있고, 반나절 이상이나 온종일 찜질방 등을 이용하는 경우도 부지기수다.

일일권이 아닌 1개월권이나 3개월권 시민들이 이용을 원할 경우 동시 수용 인원을 초과한 경우에도 입실을 허용해야 하는 경우나, 탈의실 개인물품보관함(로커)이 모자라 그냥 바닥이 짐을 풀어놓는 경우도 적지 않다.

여기에 인근 부송4지구 개발이 완료되고 신규 아파트 입주가 본격화될 경우 이용 수요가 지금보다 더욱 늘어나 혼잡과 안전문제가 감당하기 어려운 수준이 될 것으로 우려되고 있다.

이 같은 문제를 해결하기 위해서는 센터 이용료를 현실화하고 이용시간도 제한해야 한다는 목소리가 나온다.

또 혼잡 완화를 위해 현재 이용 및 대기 인원 현황을 카카오톡 등을 통해 알리는 서비스를 도입하는 방안도 제시된다.

이에 대해 김순덕 익산시의원은 “공공체육시설은 무엇보다 시민의 안전이 최우선이어야 한다”면서 “사고가 발생한 이후의 대책이 아닌 사고를 예방하기 위한 선제적 조치가 반드시 필요하다”고 강조했다.

센터를 운영하고 있는 익산시도시관리공단 관계자는 “우선 인력을 추가로 배치하고 동시 수용 인원 초과시 1시간 입장을 제한하는 방안과 일일권 이용료를 현실화(인상)하는 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지