조용식 전 전북경찰청장 , 익산시장 출마 공식 선언

조용식 전 전북경찰청장이 11일 익산시청에서 기자회견을 열고 익산시장 출마를 선언하고 있다./사진=송승욱 기자

조용식 전 전북경찰청장이 11일 익산시장 출마를 공식 선언했다.

그는 이날 익산시청에서 기자회견을 열고 “익산의 새로운 내일을 설계하라는 시민의 명령을 받들기 위해 다시 한 번 이 자리에 섰다”며 “변화에 대한 열망, 새로운 도시 디자인의 의지를 가진 모든 익산시민들께서 저를 호출했다”고 출마의 변을 밝혔다.

이어 “4년 전 더불어민주당 익산시장 경선에서 낙선 후 지난 1460일간 함께한 시민과 현장이 저를 성장시켰고, 지난 시간을 함께 보낸 시민 여러분 모두가 저의 스승이 됐고 기대가 저의 정책이 됐다”면서 “이재명 정부와의 전략적 동행을 통해 익산을 변화의 중심으로 우뚝 세우고, 중앙정부와 긴밀하게 소통해 피지컬 AI와 새만금 RE100의 결실을 익산의 미래 동력으로 확실히 가져오겠다”고 약속했다.

특히 그는 “확장이 아닌 회복이 새로운 익산의 가치”라며 “변화의 속도를 뒤쫓기에 급급해 우리가 놓쳤던 일상을 회복하고, 웃음꽃이 활짝 피는 행복 도시 익산을 만들겠다”고 회복 도시 조성을 선언했다.

그러면서 모든 시민 1인당 100만 원 민생지원금 지급, 100만 평 규모의 미래 AI·로봇·반도체 산업단지 조성 및 3만 개의 질 좋은 일자리 창출, 인위적인 만경강 개발 대신 자연과 사람이 공존하는 생활형 명품 수변공원 조성, 70세 이상 어르신 시내버스 무상쿠폰 지급, 익산형 통합 안전 컨트롤타워 구축 및 재난·범죄 사각지대 없는 도시 조성 등 5대 핵심 공약을 제시했다.

그는 “시민이 시장인 익산 시민주권 시대를 열겠다”면서 “차기 선거를 위한 무리한 개발이나 편향된 정책을 지양하고, 관리하는 시장이 아니라 구조를 혁신하는 시장, 시민의 삶을 기준으로 판단하고 임기 내 결과로 증명하는 시장이 되겠다”고 다짐했다.

