‘전주 관광타워복합사업’ 기공 비전 페스타 11일 개최

오후 6시부터 옛 대한방직 부지 내 행사장 비전 토크‧축하 공연‧불꽃축제 등 펼쳐져

옛 대한방직 부지에 ‘전주 관광타워복합사업’을 추진하는 민간개발사업자인 ㈜자광(회장 전은수)이 오는 11일 해당 사업의 기공 관련 ‘비전 페스타’를 열고 전주의 미래 도시 비전을 시민과 공유한다.

‘다시 뛰는 전주의 미래’를 슬로건으로 진행되는 이번 기공 비전 페스타에서 자광은 사업 추진 현황과 향후 비전을 시민과 함께 공감하고, 행정·기업·시민이 함께 만들어가는 공동 비전의 의미를 분명히 전달할 계획이다.

행사에는 주요 내·외빈과 전주시민 등 2000여 명이 참석한다. 전체 행사는 조충현 아나운서와 김민정 아나운서가 공동 사회를 맡으며, 전주 지역 가수 양미경과 배경진의 식전 공연, 개회 선언, 내빈 소개, 주제 영상 상영 등으로 진행된다. 주제 영상은 전주의 과거와 현재, 그리고 미래 비전을 조명한 영상과 전주 관광타워복합사업의 추진 배경, 현재 상황, 시민의 삶에 가져올 변화를 담은 영상이 상영돼 시민들의 이해와 공감을 끌어낼 계획이다.

행사의 핵심 프로그램인 비전 토크쇼는 ‘전북 전주, 지금을 말하고 내일을 약속하다’를 주제로 전주의 정체성과 변화, 관광타워복합사업이 지역 경제와 시민 일상에 가져올 실질적인 변화를 중심으로 대화가 이어진다.

마지막으로 기공 축하 콘서트에서는 ‘장구의 신’ 가수 박서진이 축하 공연을 펼쳐 전주의 새로운 도약을 응원하며 축제의 열기를 최고조로 끌어올리고, 불꽃축제로 마무리된다.

전은수 회장은 “이번 기공 비전페스타는 단순한 축제 행사가 아니라 전주의 미래를 시민과 함께 공유하는 자리”라며 “자광이 책임 있는 민간 주체로서 지역과 함께 시작하고 함께 완성해 나가겠다는 약속을 담았다”고 밝혔다.

한편, ‘전주 관광타워복합사업’은 총 3536세대 규모의 명품 주상복합아파트(지상 49층, 10개 동)를 비롯해 복합쇼핑몰, 대형마트, 영화관, 놀이시설 등 생활 인프라가 함께 조성된다.

또한 국내 최대 규모의 도심형 공개공지 공원과 주민생활지원센터, 공영주차장 등 문화·공공시설도 포함돼 있으며, 360도 전망이 가능한 470m 높이의 관광전망타워와 200실 규모의 호텔 등 특화시설도 함께 들어설 예정이다.

강정원 기자

